ترامب يعلن قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران اليوم

واشنطن (وكالات)

أعلن البيت الأبيض أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن استراتيجيته حول إيران والاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي مساء اليوم، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز إن الرئيس سيعلن موقفه بهذا الشأن في الساعة (16:45) بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن يبعد إدارته عن الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني من خلال اتخاذ خطوات لاطلاع الكونجرس على أنه لا يعتقد أن طهران متوافقة مع روح الاتفاق.

وكان الرئيس الأميركي قد هاجم مجددا أمس الأول الاتفاق المبرم بين الدول العظمى وإيران حول برنامجها النووي واصفاً إياه بأنه «اتفاق سيئ للغاية»، وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز «هذا أسوأ اتفاق على الإطلاق، لم نجن منه شيئا»، وأضاف «لقد أبرمناه من منطلق ضعف في حين أننا نتمتع بالكثير من القوة»، وقال «سنرى قريبا جدا ما سيحصل». ويفرض القانون الأميركي على الرئيس الأميركي أن يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما آذا كانت إيران ملتزمة بالاتفاق وما أذا كان رفع العقوبات الذي جرى بموجب هذا الاتفاق يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الاثنين الماضي أن إيران تلتزم بكل ما ورد في الاتفاق الدولي، لكن مصادر متطابقة أكدت أن ترامب سيبلغ الكونجرس أن طهران لم تلتزم بالاتفاق النووي وبالتالي يسحب الإقرار الأميركي بهذا الاتفاق، وفي حال حصل ذلك سيفتح نقاش داخل الكونجرس الذي سيكون أمامه مهلة ستين يوما ليقرر ما أذا كان سيعيد فرض العقوبات الأميركية على إيران.