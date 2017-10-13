ارتفاع عدد ضحايا الضربات الجوية في أفغانستان

كابول (رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة أمس ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في ضربات جوية أفغانية وأميركية في أفغانستان بأكثر من 50 في المئة منذ العام الماضي، يأتي الإعلان مع تزايد العمليات العسكرية التي تستهدف المتشددين في إطار استراتيجية جديدة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس.

وقال محققون بالأمم المتحدة في تقرير ربع سنوي إن 205 مدنيين قتلوا وأصيب 261 في ضربات جوية في أفغانستان منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، وتسببت ضربات القوات الدولية في سقوط 38 في المئة على الأقل من الضحايا بينما تسببت القوات الجوية الأفغانية في سقوط أغلب الضحايا، وتابع التقرير إن أكثر من ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، وأسقطت الطائرات الأميركية في سبتمبر قنابل في أفغانستان بأعداد أكبر من أي شهر سابق منذ عام 2010 مدفوعة أساساً باستراتيجية ترامب التي تحاول تشديد الضغط على المتشددين بعد سنوات شهدت تقليل عدد القوات الأجنبية في أفغانستان.