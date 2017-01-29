محاضرة لـ «الإيسسكو» عن دورها في حماية التراث الإسلامي

الشارقة (الاتحاد)

في إطار مهرجان الفنون الإسلامية «بنيان» بدورته التاسعة عشرة، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وتعزيزاً لأواصر التعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو، قدم المكتب الإقليمي بالشارقة محاضرة بعنوان «الوحدة والتنوع في الفن الإسلامي ودور الإيسيسكو في دعم جهود دولها الأعضاء في حماية التراث الثقافي والفني الإسلامي»، وذلك في بيت الشعر بالشارقة، يوم الخميس الموافق 26 يناير 2017م.

قدم المحاضرة د. علي رمضان رحال، ود. عبدالعزيز الجبوري - خبيرا مكتب الإيسيسكو الإقليمي بالشارقة، وتناولا بالإضافة إلى دور الإيسيسكو، محاور تعرف بالفن الإسلامي ومحدداته وعناصره ومرتكزاته، ونظرته التي ترتكز على الرؤية الكونية وفلسفة الجمال.