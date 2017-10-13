باكستان تحرر أسرة كندية-أميركية من «طالبان» بعد 5 سنوات في الحجز

إسلام أباد (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني أمس أنه حرر أميركية وزوجها الكندي وأبناءهما الثلاثة من أيدي حركة طالبان الأفغانية بعد احتجاز دام 5 سنوات، وعلى الفور أشاد الرئيس الأميركي بـ «اللحظة الإيجابية» في العلاقة مع إسلام أباد التي سبق وانتقدها بشدة.

وقال الجيش في بيان إن «الجيش الباكستاني حرر خمس رهائن غربيين هم كندي وزوجته الأميركية وابناؤهما الثلاثة من احتجازهم من قبل إرهابيين في عملية جرت في باكستان بناء على معلومات استخبارية».

وقال الجيش إن «عملية القوات الباكستانية التي اعتمدت على معلومات من السلطات الأميركية تكللت بالنجاح وتم تحرير كل الرهائن سالمين وهم في طريقهم للعودة إلى بلدهم»، وأضاف الجيش أن وكالات الاستخبارات الأميركية كانت ترصد الرهائن وأبلغت عن مرورهم في باكستان في 11 أكتوبر 2017 عبر منطقة كرام القبلية على الحدود الأفغانية.

وخطف الكندي جوشوا بويل وزوجته الأميركية كاتلين كوليمان من قبل طالبان خلال رحلة في أفغانستان في 2012، وقد علم أنهما رزقا بطفلين على الأقل خلال فترة أسرهما. ولم تقدم السلطات الباكستانية أي تفاصيل عن عملية التحرير نفسها.