قائد جيش ميانمار: الروهينجا ليسوا من سكان البلاد الأصليين

رانجون (وكالات)

قال قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونج هلينج في اجتماع بالسفير الأميركي سكوت مارسيل إن المسلمين الروهينجا ليسوا من السكان الأصليين في البلاد، وإن وسائل الإعلام متواطئة في تضخيم عدد اللاجئين الفارين. ولم يتطرق الجنرال في الاجتماع على ما يبدو إلى الاتهامات الموجهة لجنوده بارتكاب انتهاكات.

ووصف الروهينجا بلفظة «البنجاليين»، التي يعتبرونها انتقاصا من وضعهم، مضيفا أن المستعمرين البريطانيين هم المسؤولون عن الأزمة.

وقال لمارسيل وفقا لتقرير عن الاجتماع نشر على صفحته على فيسبوك أمس «ميانمار لم تدخل البنجاليين وإنما أدخلهم المستعمرون».

وتابع «ليسوا سكانا أصليين وتثبت السجلات أن اسمهم لم يكن حتى الروهينجا في الفترة الاستعمارية وإنما البنجاليون فقط».