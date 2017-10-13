هدنة جنوب دمشق برعاية مصرية

عواصم (وكالات)

توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب دمشق، خلال اجتماع عقد برعاية مصرية بالقاهرة امس. وقال موقع «بوابة الأهرام»، المصري «تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد بالقاهرة على فتح المعابر ورفض التهجير القسري لسكان المنطقة مع التأكيد على فتح المجال أمام أي فصيل للانضمام للاتفاق». ونقل الموقع عن محمد علوش مسؤول الهيئة السياسية في جيش الإسلام السوري، أن الجانب المصري تعهد بفك الحصار عن الغوطة الشرقية لإدخال المساعدات بكميات كافية. وشدد على أن «مصر قامت بجهود مميزة للحفاظ على وحدة سوريا ودعم الحل السياسي».

وذكر التلفزيون المصري أن وقف إطلاق النار الذي تشارك فيه جماعة جيش الإسلام بدأ سريانه الساعة 12 ظهر امس.

وأكد علوش أنه حضر إلى القاهرة لبحث الوضع جنوب دمشق والغوطة الشرقية بناء على دعوة تلقاها من القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي للاتفاق مع الجانب الروسي لوقف التصعيد في منطقة الغوطة الشرقية، ومنطقة حي القدم جنوب دمشق.

وأعلن علوش أنه ستكون هناك زيارة قريبة للقاهرة لاستكمال بنود الاتفاق، متوجها بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الاتفاق.