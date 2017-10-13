محادثات مصرية أوروبية حول مكافحة الإرهاب

القاهرة (وكالات)

بحث وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي أمس مع الفريق أول ميخائيل كوستراكوس رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي ، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب. وقال المتحدث باسم الجيش المصري في بيان نشر على صفحته في «الفيس بوك» إن صبحي بحث مع المسؤول العسكري الأوروبي الزائر «العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط». وأضاف:» أكد القائد العام على عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري مع العديد من دول الاتحاد، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة الحالية مزيداً من التعاون المشترك في العديد من المجالات».

من جانبه أكد رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكرى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيداً بما تبذله مصر من جهود للقضاء على الإرهاب، والمشاركة في معالجة القضايا والمشكلات التي تشغل محيطها الإقليمي والدولي، بما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط.