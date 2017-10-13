حملة بريطانية لدعم الفلسطينيين بموسم الزيتون

لندن (د ب أ)

قال متحدث حكومي بريطاني: «إن بريطانيا تساعد الفلسطينيين تحت الاحتلال على الوصول إلى أراضيهم وقطف زيتونهم، بالتزامن مع إطلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس، أمس، حملة لدعم حق المزارعين الفلسطينيين في الوصول إلى أرضهم وقطف زيتونهم».

وأضاف إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إنه كمتحدث باسم الحكومة غالباً ما يتم وضع اللوم عليه بسبب مآسي الحقبة الاستعمارية وتواجهه أسئلة حول ما تقوم به بريطانيا لمساعدة الفلسطينيين»، مشيراً لكونه من جيل بريطاني جديد فإنه ليس أعمى عن التاريخ ولكنه يرفض أن يكون محكوماً من قبله. وقال سموأل، «بريطانيا الحديثة هي العمل على أرض الواقع، وليست موقفاً رمزياً فقط، لذلك إن أبرز مثال على عمل الحكومة البريطانية لإحداث تغيير على أرض الواقع مبادرتنا لمساعدة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال لقطاف زيتونهم، ونحن لا نقدم فقط المعدات للمزارعين، بل نساعدهم على الوصول إلى أراضيهم خلال القطاف ونشاركهم بذلك».