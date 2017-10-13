الحكومة الفلسطينية ترحب بالاتفاق

رام الله (د ب أ)

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وأعضاء حكومة الوفاق باتفاق القاهرة الذي أعلن عنه أمس بين حركتي فتح وحماس.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان، إن الاتفاق «إنجاز وطني كبير ينهي الانقسام الأسود وتبعاته الثقيلة على كاهل أبناء شعبنا، ويفتح الطريق واسعة أمام استعادة الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود وتثبيت الحالة الوطنية الفلسطينية الحقيقية». ووجه المحمود الشكر إلى مصر على «دعم ورعاية تحقيق هذا الاتفاق التاريخي الذي له أبعاده الوطنية والقومية كون القضية الفلسطينية تشكل القضية المركزية لأمتنا العربية المجيدة وهو ما تؤمن به وما تستند إليه مصر في كافة تحركاتها على هذا الصعيد». وثمن المحمود «الروح الوطنية العالية والجهود الصادقة التي تبذلها حركتا فتح وحماس لتحقيق هذا الإنجاز الكبير».

وأكد أن الحكومة «في أعلى حالات الجهوزية والاستعداد للبدء الفوري بتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة وتنفيذ خططها المعدة مسبقا». ورحبت الفصائل الفلسطينية، في بيانات منفصلة لها، باتفاق القاهرة ودعت إلى مواصلة جهود تحقيق المصالحة والالتزام بتفاهمات للتوصل إلى استراتيجية وطنية موحدة.