«كثبان رملية» تفوز بجائزة «كريستو وجان‪-‬كلود 2017»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أعلنت جامعة نيويورك‪-‬أبوظبي وبالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن فوز الطالبة والفنانة البصرية آنّا كوركوفا بجائزة «كريستو وجان‪-‬كلود 2017» بدورتها الخامسة.

وشاركت كوركوفا، وهي من خرّيجات جامعة نيويورك أبوظبي، وحالياً طالبة دراسات عليا في جامعة السوربون–أبوظبي، بالجائزة من خلال مشروعها الفني «كثبان رمليّة» (‪DUNESCAPE‬) الذي سيُكشف النقاب عنه يوم الأربعاء 26 أبريل المقبل في حرم جامعة نيويورك أبوظبي.

ويعد المشروع عملاً تركيبياً نحتياً يمزج بين الهندسة المعمارية الحديثة والجمال الطبيعي للصحراء، ويستكشف العلاقة بين التنمية الحضرية وجماليات العالم الطبيعي.

وقال الكاتب سلطان سعود القاسمي، عضو لجنة الاختيار في الجائزة للعام الجاري: «توفر جائزة كريستو وجان-كلود المرموقة فرصة قيّمة لتكريم أفضل المواهب الفنية الشابة، وتقدير جهود المشرفين عليهم، وكذلك المؤسسات التي قدمت الدعم لهم».

وأشارت هدى الخميس-كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون «أنّ جائزة كريستو وجان-كلود رسخت منذ تأسيسها في العام 2013 مكانتها الرائدة كمنصة تعبير فني خلاق، وكأداة تحفيز وإلهام لمشهد الفن التشكيلي في الإمارات، وحاضنة لتجارب الفنانين الشباب في الدولة، بدءاً من فكرة تصميم العمل الفني، وصولاً إلى إنجازه عملاً تركيبياً متكاملاً بإشراف أساتذة متخصصين».

وأضافت: «تختزل المشاركات الفنية في الجائزة مفاهيم فنية مغايرة وغير مألوفة، كما تستوحي الإرث الفني العريق للإمارات، وتؤسّس لحراك تشكيلي يستكشف آفاقاً جديدة تسعى للحداثة، وتحافظ على الهوية، كما في العمل الفني الفائز هذا العام لآنا كوركوفا». من جانبها، قالت إميلي دوهرتي، مديرة الجائزة: «تلقينا طلبات مشاركة استثنائيّة في الدورة الخامسة من الجائزة..