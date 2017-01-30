«كثبان رملية» تفوز بجائزة «كريستو وجان‪-‬كلود 2017»

أبوظبي (الاتحاد)
برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أعلنت جامعة نيويورك-أبوظبي وبالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن فوز الطالبة والفنانة البصرية آنّا كوركوفا بجائزة «كريستو وجان-كلود 2017» بدورتها الخامسة.
وشاركت كوركوفا، وهي من خرّيجات جامعة نيويورك أبوظبي، وحالياً طالبة دراسات عليا في جامعة السوربون–أبوظبي، بالجائزة من خلال مشروعها الفني «كثبان رمليّة» (DUNESCAPE) الذي سيُكشف النقاب عنه يوم الأربعاء 26 أبريل المقبل في حرم جامعة نيويورك أبوظبي.
|
وقال الكاتب سلطان سعود القاسمي، عضو لجنة الاختيار في الجائزة للعام الجاري: «توفر جائزة كريستو وجان-كلود المرموقة فرصة قيّمة لتكريم أفضل المواهب الفنية الشابة، وتقدير جهود المشرفين عليهم، وكذلك المؤسسات التي قدمت الدعم لهم».
|
وأضافت: «تختزل المشاركات الفنية في الجائزة مفاهيم فنية مغايرة وغير مألوفة، كما تستوحي الإرث الفني العريق للإمارات، وتؤسّس لحراك تشكيلي يستكشف آفاقاً جديدة تسعى للحداثة، وتحافظ على الهوية، كما في العمل الفني الفائز هذا العام لآنا كوركوفا». من جانبها، قالت إميلي دوهرتي، مديرة الجائزة: «تلقينا طلبات مشاركة استثنائيّة في الدورة الخامسة من الجائزة..