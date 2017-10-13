الإمارات تنهي مهمة سفير الدولة غير المقيم لدى كوريا الشمالية

أبوظبي (وام)
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد وضعت الآليات التنفيذية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة فيما يخص جمهورية كوريا الشمالية وبرنامجها النووي، خاصة القرارين 2371 و2375 .
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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات، بصفتها عضواً فاعلاً ومسؤولاً في الأسرة الدولية، ستقوم بدورها كاملاً، وضمن الشرعية الدولية، نحو تطبيق إرادة المجتمع الدولي.
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كما قررت إنهاء مهمة سفير الإمارات غير المقيم لدى جمهورية كوريا الشمالية، وإنهاء مهمة سفير بيونغ يانغ غير المقيم لدى دولة الإمارات.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإجراءات التي تعلن عنها الإمارات تأتي في سياق مسؤوليتها كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، لتعزيز الإرادة الدولية، والحرص على وقف انتشار الأسلحة النووية والبرنامج الصاروخي اللذين يهددان الأمن والسلم الدوليين.