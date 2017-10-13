مواجهة «الظاهرة».. تبدأ من الدعاة والإعلام علماء: فضائيات السحر تنشر الدجل وتُغيّب العقل



تاريخ النشر: الجمعة 13 أكتوبر 2017 حسام محمد (القاهرة)



انتشرت في الفترة الأخيرة إعلانات الدجل والشعوذة التي يزعم أصحابها أنهم يمتلكون القدرة على تسخير الجن في خدمة المرضى، أو أنهم من القادرين على شفاء الأمراض، سواء كانت نفسية أو عضوية وعجز الطب عن إيجاد العلاج الشافي لها، ليس هذا فحسب، بل انتشرت أيضاً ظاهرة تعرف بتوليد الدولارات عن طريق السحر أو الجان، وهكذا أصبح بضاعة هؤلاء رائجة في الكثير من مجتمعاتنا، فهناك من ينخدعون بهذه الإعلانات، ويستخدم بعض النصابين أيات القرآن وأحاديث النبي في إعلاناتهم لخداع البسطاء وهكذا وقع الناس في شراك السحرة والدجالين.



خداع الناس



... يقول الدكتور حامد أبو طالب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: للأسف، فإن انتشار إعلانات الدجل والشعوذة ساهم في خداع الناس في مجتمعاتنا في ظل وجود بعض الأمراض المستعصية ونجح الدجالون في جني المليارات من جيوب المرضى وغيرهم وكعادة الدجال في كل زمان ومكان، فإنه يلعب على وتر الحاجة لدى الإنسان، فهذا مريض في حاجة إلى الشفاء، وهذا فقير يريد الثراء، وهذه فتاة تبحث عن الزوج، وهكذا تنتشر الشعوذة حين يشعر الناس بالعجز وتغيب الشفافية، وينعدم الأمل في تحقيق الأهداف بالطرق المعهودة، ولا تبدو بارقة أمل في انصلاح الأحوال، هنا يتعلقون بقوى خفية أو قدرات سحرية تتجاوز حدود الواقع ولا تعتمد على قدراتهم المكبلة أو الممنوعة من الحركة والفعل، على الرغم من أن مروجي الخرافات والمشعوذين والدجالين يستغلون المفاهيم الدينية ويفسرونها على هواهم ليبرروا سلوكهم وأفعالهم ويتستروا بها، إلا أن صحيح الدين ضد كل هذه الأشياء، فكثير من آيات القرآن الكريم تنتهي بعبارات مثل: «لعلهم يعقلون»... «لعلهم يتفكرون».... المزيد