انطلاق حملة تصويت لاختيار «مدرسة تحدي القراءة العربي»

دبي (الاتحاد)

انطلقت عملية تصويت إلكترونية يساهم من خلالها الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي في اختيار المدرسة المتميزة في مشروع «تحدي القراءة العربي» في دورته الثانية، وذلك من بين ست مدارس بلغت التصفيات النهائية هي: مدرسة حسن أبو بكر الرسمية المتكاملة للغات &ndash مصر؛ مدرسة الإمارات الوطنية &ndash الإمارات، مدرسة بنات عرّابة الأساسية &ndash فلسطين؛ مدارس الحصاد التربوي &ndash الأردن، مدارس الإيمان الخاصة للبنات &ndash البحرين؛ ثانوية عبد الحميد دار عبيد &ndash الجزائر. وقد قدمت هذه المدارس من خلال أنشطتها وبرامجها نموذجاً لأفضل بيئة تشجع على القراءة ونشر ثقافة المعرفة في محيطها الاجتماعي.

وسوف يتم احتساب نتيجة تصويت الجمهور مع درجات لجنة التحكيم الخاصة بتقييم المدارس، ويتم تتويج المدرسة الأكثر تميزاً في حفل «تحدي القراءة العربي» الذي يقام في «أوبرا دبي» يوم الأربعاء المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

في هذا السياق، قال عبدالله النعيمي، منسق تحدي القراءة العربي، إن «التحدي يسعى إلى دعم المدرسة كمنظومة ثقافية متكاملة من خلال تمكين الكوادر الإدارية وتأهيل المشرفين لتوجيه ودعم الطلبة المشاركين في التحدي وتشجيع المعلمين على أن يكونوا قدوة للطلبة وإعادة تأهيل المرافق المدرسية وخاصة المكتبة، وتوفير مخزون قرائي متنوع يشمل مختلف أنواع المعارف، على نحو يكفل استدامة النشاط القرائي»،