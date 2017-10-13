برنامج ثقافي وفني حافل في العين

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن تفاصيل فعاليات النسخة الثانية من برنامج الأنشطة الثقافية في مدينة العين، ويبدأ البرنامج خلال أكتوبر الجاري، ويستمر حتى مايو المقبل، ليقدم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية في مواقع رئيسية، من بينها واحة العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي، ومتحف قصر العين، ومتحف العين الوطني، ومركز القطارة للفنون.

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام الدائرة الثقافة إن البرنامج يسعى: «إلى تكريس الاحتفاء بالتراث الثقافي المحلي، بما يلبي ذائقة الجمهور على اختلاف ثقافاته،».