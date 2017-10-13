«أبوظبي الثقافي» يستعرض خدماته للشركاء

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن استراتيجية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة للتطوير المستمر في تقديم خدماتها نظم مركز الوزارة في أبوظبي صباح أمس الأول «مجلس المتعاملين» تحت شعار «استشراف مستقبل الخدمات الثقافية والمعرفية والفنية في المرحلة المقبلة»، وركز المجلس على التعريف بالخدمات والمبادرات الثقافية للوزارة، واستطلاع آراء المتعاملين وأفكارهم حول تطوير الشراكات من أجل تفعيل المبادرات المشتركة على مستوى الكم والكيف.

حضر المجلس مريم السويدي مدير مركز الوزارة في أبوظبي وعدد كبير من ذوي الخبرة والمتخصصين وقيادات الجهات المحلية والاتحادية والخاصة. وأكد أحمد الصريعي مدير إدارة المراكز الثقافية بالإنابة، إن حرص الوزارة على تنظيم مبادرة «مجلس المتعاملين» بشكل دوري يركز على تعميق العالقة بالشركاء واطلاعهم على آخر المستجدات، فيما يتعلق بالخدمات التي تنظمها الوزارة من مبادرات وبرامج تتعلق بالإبداع والابتكار ورعاية المواهب والمسرح والفن بأشكاله والكتاب وصناعته والتراث والآثار بين المعنيين والتعريف بخدمات الوزارة في المكتبات وجائزة القصة القصيرة وإجازة النصوص المسرحية وتأجير المسارح والقاعات والاشتراك بفعاليات المراكز الثقافية والمعرفية، وخدمة إصدار الترقيم الوطني للقطع الأثرية وخدمة دعم ورعاية مشاريع المسح والتنقيب الأثري ونشر بيانات السجل الوطني للقطع الأثرية وسبل رفع كفاءة العاملين من داخل الوزارة وخارجها في تلك الخدمات وتقديم الحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير أدائهم وإكسابهم مزيداً من الخبرات والارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية المقدمة من الوزارة.