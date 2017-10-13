إشادة بإنشاء هيئة للمتاحف

الشارقة (الاتحاد)

أشاد المسؤولون في هيئة الشارقة للمتاحف بالمرسوم الأميري رقم (64) لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن إنشاء هيئة للمتاحف.

وقالت منال عطايا، المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف «نحن في هيئة الشارقة للمتاحف فخورون بإنجازاتنا بما فيها تقديم أفضل المعارض الدولية في الشارقة، وتوفير برامج تعليمية متنوعة تلعب دوراً مهماً في تنشئة مجتمع واعٍ بأهمية المتاحف وتطوير المتاحف المستقبلية في الإمارة».

وأكدت عائشة ديماس مدير الشؤون التنفيذية في هيئة الشارقة للمتاحف إن هذا القرار يبرهن على نجاح التجربة المتحفية التي أنتجت تطوراً سريعاً جعل من الشارقة إمارةً تحتفي بالمتاحف وتقدمها للجمهور.

وأضافت: «تحتضن هيئة الشارقة للمتاحف 16 متحفاً يحمل كل منها درراً من مقتنيات متنوعة يرجع الفضل فيها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لجعل هذه المصادر متاحة للجميع. وتتضمن المقتنيات العديد من المواضيع المتنوعة كالتراث والفنون المعاصرة والعلوم وتاريخ الشارقة والمنطقة».

وأكد ناصر الدرمكي مدير إدارة تطوير المتاحف في هيئة الشارقة للمتاحف أن الهيئة وجميع العاملين يستعدون لخوض تجربة مميزة أخرى تدفع بمتاحف الشارقة إلى واجهة الميادين الثقافية.