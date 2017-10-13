تلوث الهواء يقتل نصف مليون أوروبي سنوياً

كوبنهاغن (أ ف ب)
يتسبب تلوث الجو في وفاة مبكرة لأكثر من نصف مليون شخص سنوياً في القارة الأوروبية، على الرغم من تسجيل بعض التحسن، وفق الوكالة الأوروبية للبيئة في تقريرها السنوي.
وقال هانس برونيكس، مدير الوكالة، ومقرها في كوبنهاغن في البيان: «من المشجع أن نرى الكثير من الحكومات الأوروبية، ولا سيما المدن تشكل قدوة في حماية صحة الأفراد، من خلال تحسين نوعية الهواء»، ويبقى تلوث الجو السبب البيئي الرئيس للوفيات المبكرة.
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وأظهرت البيانات، التي جمعت في محطات الرصد، أن 82% من سكان المدن كانوا في عام 2015 عرضة لهذه الجزئيات الصغيرة في مقابل 85% عام 2013.
وقال كارمينو فيلا، المفوض الأوروبي لشؤون البيئة في بيان: «إن المفوضية الأوروبية عازمة على مواجهة هذه المشكلة، ومساعدة الدول الأعضاء على أن تكون نوعية الهواء الذي يتنشقه مواطنوها ضمن المعايير».