كاكا: فقدت المتعة!

دبي (الاتحاد)
كثيرة هي التصريحات الصادمة من نجوم كرة القدم التي تعكس واقعاً لا يدركه الجميع أن السعادة والمتعة الحقيقية لا يمكن أن تدوم، وهو حال البرازيلي كاكا أفضل لاعب في العالم عام 2007، الذي قرر الرحيل عن فريق أورلاندو سيتي الأميركي بنهاية عقده الموسم الحالي، كاشفاً السبب وراء ذلك بفقدانه متعة كرة القدم !
وفيما يعتبر كاكا صاحب أعلى أجر بين جميع لاعبي مسابقة الدوري الأميركي للمحترفين، فإن هذه الأموال لم تجعله يشعر بالمتعة الحقيقية في بلاد «العم سام»، وهو وضع طبيعي للاعب اعتاد أن يسمع صوت الجماهير العاشقة لكرة القدم في مدرجات السان سيرو مع ميلان، أو صيحات جماهير ريال مدريد.
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وانضم كاكا إلى أورلاندو سيتي، بعد فترة قصيرة قضاها مع ساو باولو في 2014، قبل ثلاثة مواسم، وسجل معه 24 هدفاً في 73 مباراة.
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ويعتبر كاكا من أبرز نجوم البرازيل الذين مروا على الكرة الأوروبية، حيث قاد ميلان لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، وكان آخر لاعب ينال جائزة أفضل لاعب في العالم، قبل أن يحتكرها الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في السنوات الماضية.