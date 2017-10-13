«دولية العين للجو جيتسو» تنطلق اليوم

العين (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات بطولة العين الدولية للجو جيتسو من صالة جامعة الإمارات، حيث تقام على مرحلتين نهاية الأسبوع، الجاري والمقبل، وبالتحديد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتم تخصيص اليوم وغداً لمنافسات الناشئات والناشئين تحت 18 عاماً، فيما يشارك البالغون في منافسات الأسبوع المقبل، التي تقام في نفس المكان تحت مسمى بطولة العين الدولية للمحترفين، ويشرف على إدارة نزالاتها نخبة مميزة من الحكام الدوليين، بقيادة البرازيلي أليكس باز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تخصيص نزالات اليوم للفتيات تحت 18 عاماً، فيما ستكون نزالات الغد للناشئين من نفس السن أيضا، كما أعلنت أن البطولة التي تقام كل عام، تشهد هذا الموسم إقبالاً واسعاً من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات والأحزمة، على ضوء اتساع قاعدة الممارسة في المدارس والمؤسسات المختلفة.

وتكتسب البطولة في نسختها الحالية قيمة مضافة، من خلال مشاركة أبطال وبطلات العالم من أبناء وبنات الدولة، أصحاب الإنجازات في كل من مونتينيجرو وتركمانستان، والذين حصدوا الميداليات في البطولتين الآسيوية والعالمية الشهر الماضي.

جدير بالذكر، أن «بطولة العين» تأتي لتؤكد التزام الدولة بتنظيم واستضافة أفضل البطولات العالمية المتخصصة في رياضة الجو جيتسو، وهو ما يثبت تطور هذه الرياضة في الدولة، باعتبار أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية، كما أن مدينة العين تملك نسبة كبيرة من اللاعبين واللاعبات المميزين، وأصحاب الألقاب في مختلف الفئات والأوزان، وتعد رافداً أساسياً لتقديم المهارات والمواهب للمنتخبات الوطنية.

من ناحيته، أكد يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، أن بطولة العين ضمن أجندة البطولات المحلية المعتمدة للموسم الجاري، وأن البطولات المحلية جميعها مرتبطة بالمشاركات الخارجية، بمعنى أنها تجهز لاعبي منتخباتنا في مختلف المراحل للمشاركات الدولية، سواء كانت قارية أو عالمية.

وقال البلوشي: يتم تطبيق أعلى معايير الجودة في بطولاتنا المحلية، سواء في التنظيم أو التحكيم أو حتى المكافآت المالية، ونحن نعتبر البطولات المحلية فرصة مثالية لاكتشاف المواهب، وصقلها وتطوير مستويات اللاعبين واللاعبات، ولنا سوابق كثيرة تؤكد أن مثل هذه البطولات التي تقام في العين وعجمان والشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة أسهمت بشكل كبير في تأهيل المواهب التي تثري اختيارات المدربين في المنتخبات الوطنية.

وتابع البلوشي: الهدف الرئيس من إقامة البطولات في مختلف مدن الدولة، هو الوصول للمواهب في كل مكان، ويجب أن نعلم أن اتحاد الجو جيتسو، وبعد أن تأكد من انتشار اللعبة في أبوظبي، وضع استراتيجية للتوسع الجغرافي بكل إمارات الدولة، وذلك من خلال توفير فرص التدريب والمدربين والبطولات لكل أبناء الوطن، ومن حسن الحظ أن اللعبة بدأت تنتشر أيضا في المدارس بمختلف الإمارات، على ضوء التوجه الذي تتبناه وزارة التربية والتعليم بإدخال اللعبة في عدد من المدارس بكل إمارة، لتكون نواة للتوسع الأفقي في كل مدينة، علماً أن الاتحاد يوفر لهم المدربين، ويتابع البرامج التدريبية.

وأضاف البلوشي: الإمارات محظوظة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لهذه الرياضة، ولا سيما أن هذا الدعم كان من نتائجه برنامج الجو جيتسو المدرسي الذي اختير أفضل برنامج في العالم لنشر اللعبة، كما أن الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد لتطوير الرياضة لم تتوقف على برامج تنشئة وصقل اللاعبين، ولكنها امتدت إلى تنظيم أقوى المسابقات في العالم، واستقدام أهم الخبراء والكوادر، وإقامة المعسكرات والتدريبات لتوفير فرص الاحتكاك مع أقوى المدارس.