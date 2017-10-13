سلة الوصل تُحطم «عُقدة» شباب الأهلي دبي

علي معالي (دبي)
كسر فريق الوصل لكرة السلة عقدة الخسائر المستمرة منذ سنوات طويلة من فريق شباب الأهلي دبي، حيث استطاع «الفهود» بقيادة المدرب المصري أحمد عمر، التفوق بالجولة الثانية من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بفارق 3 نقاط وبنتيجة 86/&rlm&rlm&rlm&rlm 83، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي النصر، التي شهدت أيضاً تحقيق فريق الجاليات انتصاره الأول في البطولة، بفوزه على بني ياس 69/&rlm&rlm&rlm&rlm 60، وتخطي الشارقة حاجز الـ100 نقطة بفوزه على النصر 101/&rlm&rlm&rlm&rlm 62.
وبنتائج الجولة انفرد الوصل بصدارة الترتيب المؤقت للبطولة برصيد 4 نقاط من فوزين، فيما تقاسمت فرق شباب الأهلي-دبي، والشارقة، والنصر، والجاليات المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، في حين احتل فريق بني ياس المركز السادس والأخير برصيد النقطتين من خسارتين.
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وفي ثاني المباريات، وعلى صالة الوصل، فرط بني ياس في تقدمه مع نهاية الفترة الأولى 21-14، بعد أن أحكم فريق الجاليات قبضته على الفترتين الثانية والثالثة بواقع 17-4 و22-18، التي كانت كفيلة بحسم انتصاره، على الرغم من استعادة بني ياس الأفضلية في الفترة الرابعة 17-16.
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ويقضي نظام البطولة بأن تلعب المباريات على أرض محايدة وبنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتأهل مع نهاية الدور التمهيدي صاحبي المركز الأول والثاني مباشرة إلى الدور نصف النهائي، والذي ينطلق في 11 نوفمبر المقبل، فيما ستخوض الفرق التي تحتل المراكز من الثالث وحتى السادس منافسات الدور الربع النهائي، ويقام في الثامن من الشهر ذاته، ويتحدد من خلاله هوية المتأهلين لإكمال أضلاع المربع الذهبي.
وتستكمل البطولة مساء غد جولتها الثالثة، وذلك بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي في الأولى منها النصر مع «شباب الأهلي-دبي»، وذلك على صالة نادي الشارقة، على أن يواجه بني ياس الشارقة في مباراة على صالة نادي الجزيرة، وتختتم الجولة بلقاء فريق الجاليات على الوصل.