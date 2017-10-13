سلة الوصل تُحطم «عُقدة» شباب الأهلي دبي

علي معالي (دبي)

كسر فريق الوصل لكرة السلة عقدة الخسائر المستمرة منذ سنوات طويلة من فريق شباب الأهلي دبي، حيث استطاع «الفهود» بقيادة المدرب المصري أحمد عمر، التفوق بالجولة الثانية من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بفارق 3 نقاط وبنتيجة 86/&rlm&rlm&rlm&rlm 83، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي النصر، التي شهدت أيضاً تحقيق فريق الجاليات انتصاره الأول في البطولة، بفوزه على بني ياس 69/&rlm&rlm&rlm&rlm 60، وتخطي الشارقة حاجز الـ100 نقطة بفوزه على النصر 101/&rlm&rlm&rlm&rlm 62.

وبنتائج الجولة انفرد الوصل بصدارة الترتيب المؤقت للبطولة برصيد 4 نقاط من فوزين، فيما تقاسمت فرق شباب الأهلي-دبي، والشارقة، والنصر، والجاليات المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، في حين احتل فريق بني ياس المركز السادس والأخير برصيد النقطتين من خسارتين.

في المباراة الأولى، استطاع الوصل التفوق في الربعين الأول والثاني بواقع 29-17 و25-18، في حين تفوق شباب الأهلي-دبي في الربعين الثالث والرابع بنتيجة 21-10 و27-22، ورغم ذلك لم يستطع الفريق الانتصار، حيث من تألق لمن لاعبي الوصل محترفه الأميركي رشاد وودز 29 نقطة، والنجم الشاب راشد أيمن 19 نقطة، فيما ذهب لقب أفضل مسجل لصانع ألعاب شباب الأهلي-دبي خليفة خليل بتسجيله 19 نقطة.

وفي ثاني المباريات، وعلى صالة الوصل، فرط بني ياس في تقدمه مع نهاية الفترة الأولى 21-14، بعد أن أحكم فريق الجاليات قبضته على الفترتين الثانية والثالثة بواقع 17-4 و22-18، التي كانت كفيلة بحسم انتصاره، على الرغم من استعادة بني ياس الأفضلية في الفترة الرابعة 17-16.

وعلى صالة شباب الأهلي-دبي، لم يجد الشارقة صعوبة في تخطي عقبة النصر، الذي يخوض البطولة بعناصره الوطنية فقط، بعكس وجود لاعب أجنبي في صفوف الملك، الذي انعكس على تحقيق الفريق لنتيجة عريضة، وحسم الشارقة كل أشواط المباراة 24-16 و25-9 و29-17 و23-20، من خلال تألق الأميركي جميس كيلي بتسجيله 25 نقطة، ولاعبه الدولي عمر الخالد 16 نقطة.

ويقضي نظام البطولة بأن تلعب المباريات على أرض محايدة وبنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتأهل مع نهاية الدور التمهيدي صاحبي المركز الأول والثاني مباشرة إلى الدور نصف النهائي، والذي ينطلق في 11 نوفمبر المقبل، فيما ستخوض الفرق التي تحتل المراكز من الثالث وحتى السادس منافسات الدور الربع النهائي، ويقام في الثامن من الشهر ذاته، ويتحدد من خلاله هوية المتأهلين لإكمال أضلاع المربع الذهبي.

وتستكمل البطولة مساء غد جولتها الثالثة، وذلك بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي في الأولى منها النصر مع «شباب الأهلي-دبي»، وذلك على صالة نادي الشارقة، على أن يواجه بني ياس الشارقة في مباراة على صالة نادي الجزيرة، وتختتم الجولة بلقاء فريق الجاليات على الوصل.