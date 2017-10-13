بني ياس يتحدى النصر والعين يلاقي عجمان

أسامة أحمد (دبي)

ينطلق اليوم الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، حيث يلتقي بصالة العين في السادسة والنصف مساء، فريقا بني ياس «حامل اللقب» مع المتحفز النصراوي، فيما تستضيف صالة الجزيرة لقاء العين مع عجمان.

كما تقام اليوم مباراتا «الترضية» ويلتقي خلالها شباب الأهلي- دبي مع الجزيرة لتحديد المركزين الخامس والسادس، وحتا مع الوصل لتحديد المركزين السابع والثامن.

وتأهل «الزعيم» إلى «مربع الذهب» بعد أن حل في صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بفوزه على حتا وشباب الأهلي- دبي وبني ياس «الذي يسعى لمواصلة بدايته القوية من أجل تكرار نجاح الموسم الماضي باحتفاظه بدرع الدوري للموسم الثاني على التوالي».

وفي المقابل، رفع عجمان شعار التحدي بعدما حل وصيفاً في المجموعة الثانية بفارق الأشواط عن «الأزرق النصراوي بالتساوي في رصيد 6 نقاط لكل منهما»، بقيادة مدربه المصري عادل سالم «عميد المدربين»، والذي قاد «البرتقالي» للفوز في ضربة البداية أمام النصر «بطل الكأس»، و«فخر أبوظبي»، لكنه خسر في الجولة الثالثة أمام الوصل والذي يحلم بالنهائي.

ويسعى «السماوي» لتكرار سيناريو فوزه بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في الموسم الماضي، خلال المواجهة العربية التي تجمع مدربه المصري محمد اللقاني مع التونسي زياد الأرقش، بعد أن ارتدى لاعبو الفريقين قفاز التحدي للتواجد في المباراة النهائية.

وكان بني ياس حل وصيفاً للمجموعة الأولى، بعد فوزه على شباب الأهلي- دبي وحتا والخسارة أمام العين، بينما تصدر «العميد» المجموعة الثانية بفارق الأشواط عن عجمان، رغم خسارته ضربة البداية أمام «البرتقالي»، لينجح سريعاً في استعادة توازنه بالفوز على الوصل والجزيرة على التوالي، والذي يتطلع لعبور عقبة «حامل اللقب» من أجل الوجود في النهائي.

وعلى صعيد مباريات دور الترضية حل الجزيرة ثالثاً للمجموعة الثانية وشباب الأهلي - دبي في المركز نفسه بالنسبة للمجموعة الأولى، بينما جاء فريقا حتا والوصل في المركز الرابع للمجموعتين الأولى والثانية.

يُشار إلى أن مباراة الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة ستقام يوم الجمعة المقبل، حيث يشهد اليوم نفسه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الفريقين الخاسرين في «مربع الذهب».