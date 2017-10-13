400 بحار يرسمون «ملحمة 30 قدماً» في الجميرا

دبي (الاتحاد)

يشهد الميناء السياحي في دبي عصر اليوم، تظاهرة رياضية بحرية تراثية شبابية كبيرة، بإقامة منافسات سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً «الجولة الثانية من بطولة دبي»، ضمن البرنامج الزمني للسباقات البحرية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018.

ويجمع السباق اليوم أكثر من 400 بحار على متن 40 قارباً، سيوجدون في مكان السباق في عمق نخلة جميرا بمحاذاة هلالها الغربي، حيث ستتجمع القوارب المشاركة أمام عوامات خط البداية، تأهباً لانطلاقة شوطي الجولة بالاتجاه إلى خط النهاية قبالة الواجهة البحرية للميناء السياحي لمسافة تصل إلى 3 كلم.

وأكملت اللجنة المنظمة ترتيباتها لانطلاقة السباق بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للنادي، في القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية ومجموعة نخيل البحرية ومؤسسة دبي للإعلام التي تنقل السباق على الهواء مباشرة، ومؤسسة أبوظبي للإعلام «قناة يأس الرياضية».

كما وضعت اللجنة المنظمة اللمسات الأخيرة على خط سير السباق في جزيرة نخلة حميرا، حيث من المنتظر أن يبدأ التجهيز لإنزال القوارب من خلال إجراءات الوزن والفحص الفني، يليه الاجتماع التنويري.

ويمثل السباق الجولة قبل الختامية من بطولة دبي المقررة 17 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل نتائجها القوارب للمشاركة في سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، يوم 15 ديسمبر المقبل، ويجمع النخبة من القوارب الحاصلة على المراكز الأولى في الترتيب العام لجولات بطولة دبي والتي انطلقت من خلال منافسات الجولة الأولى الشهر الماضي.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم قبل أسبوعين الجولة الأولى من البطولة، بمشاركة 39 قارباً على متنها 400 شخص، تنافسوا على المراكز الخمسة الأولى في شوطين اثنين.

وشهدت الجولة الأولى إقامة شوطين في الجولة الافتتاحية لموسم سباقات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً وتألق في الشوط الأول طاقم القارب «شناص 20»، فيما نجح القارب «دبي 51» في الفوز بصدارة الشوط الثاني.