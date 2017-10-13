«الإكس كات» تبحر فوق مياه زينجزو

خالد السعدي (زينجزو)

يبحر فريق أبوظبي للزوارق السريعة في مغامرة جديدة اليوم، مع انطلاقة أحداث الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الإكس كات، والتي تقام في مدينة زينجزو الصينية بحضور ومشاركة كبيرة لأقوى وأعتى المنافسين على لقب هذه المنافسة، بحضور زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، ومشاركة زوارق الإمارات أيضاً زورق الفيكتوري وزورق الوصل أيضاً، حيث يشكل الحضور الإماراتي نسبة كبيرة جداً للمشاركين ضمن هذه المنافسة العالمية.

وكانت بعثة الفريق غادرت قبل يومين إلى مدينة زينجزو، حيث وصلت في ساعة متأخرة مساء أمس، وباشرت البعثة أعمالها بتجهيز وإعداد الزورق من أجل المنافسة القوية في هذه الجولة.

ومن المقرر أن تستضيف الصين ثلاث جولات ابتداء من هذه الجولة وحتى نهاية أكتوبر، في حضور قوي للبطولة في الصين، قبل أن تنطلق الإثارة والمتعة في منافسات الإكس كات إلى الإمارات، حيث تستضيف دبي الجولة الختامية من الأحداث.

وتبدأ الأحداث اليوم مع التسجيل الرسمي في المنافسة وأيضاً الفحص الفني للزوارق المشاركة في الجولة، وبدء التحضيرات والتجهيزات من أجل المنافسة القوية في هذه الجولة التي تشهد مشاركة كبيرة وحضور قوي للمنافسة على لقب البطولة لموسم 2018.

ومن المقرر أن تقام اليوم التجارب الحرة لجميع الزوارق المشاركة، حيث لن يكون هناك أية أزمنة أو أوقات محتسبة ضمن هذه التجارب، وستأخذ التجارب حيزاً من الساعة الثالثة حتى الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الصين.

ويشارك كل من راشد الطاير وماجد المنصوري، برغبة تأكيد الحضور والتفوق الكبير لزورق أبوظبي 5 وللفريق ككل في هذه البطولة، حيث يعيش فريق أبوظبي حالة من النشوة بعدما أحرز لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 قبل أيام، ويتصدر الترتيب العام للمنافسة على لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، ويبحث أبطال الإكس كات عن الانضمام إلى زملائهم في الفريق، من أجل صناعة التفوق والتصدر أيضاً في هذه البطولة.

من جهته، عبر سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي، عن تفاؤله الكبير بقدرة زورق أبوظبي 5 على المنافسة والظهور المتميز في هذه البطولة، وقال: زورقنا على أهبة الاستعداد وجاهز من أجل التحدي في هذه البطولة، وماجد المنصوري وراشد الطاير هما من القادة المخضرمين في فريق أبوظبي، ولديهما الكثير من عوامل الموهبة، لا ننسى أن فريق أبوظبي قد سبق له أن أحرز وصافة البطولة في موسم 2015، وحل في المركز الثالث في موسم 2016، والمشاركة الأولى للفريق في هذه البطولة كانت في موسم 2014، أي أنه وبالرغم من تاريخ الفريق القصير في المشاركة في هذه البطولة، فإن أبطالنا قادرون على المنافسة، هدفنا ومن دون شك تحقيق المراكز الأولى، وهو ما سنعمل من أجله وبقوة في هذه البطولة.

على الجانب الآخر، ينضم علي خليفة القامة المهيري، عضو مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، إلى بعثة الفريق لمتابعة مشاركة زورق فيكتوري 3 في منافسات جائزة زينجزو الكبرى، حيث تشارك مؤسسة الفيكتوري تيم في البطولة العالمية في الموسم الحالي بزورق واحد، هو حامل اللقب زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي.