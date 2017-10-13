محمد بن سلطان يشيد بإنجاز القمزي

أبوظبي (الاتحاد)

التقى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي، أعضاء فريق أبوظبي لزورق الفورمورلا2، وذلك بعد الإنجاز الكبير الذي حققه راشد القمزي بقيادة الزورق 35 قبل أيام في الجولة الختامية لبطولة العالم التي أقيمت في البرتغال.

وأشار إلى أن تحقيق الإنجازات والتفوق يأتي بالدعم الكبير الذي تجده الرياضة في الإمارات بشكل عام، وقطاع الرياضة البحرية بشكل خاص، حيث إن الاهتمام والدعم الدائم من القيادة الرشيدة أحد أهم وأبرز أسباب تحقيق الفوز والنتائج الإيجابية.

وفي جلسة جمعته مع الفريق، أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بالفريق والإنجاز الكبير، الذي حققه بفوزه بلقب العالم للفورمولا2، حيث أكد أن الإنجاز قد تحقق بتكاتف الفريق وتعاونه من أجل الفوز باللقب، وقال: نفخر كثيراً بما حققتموه في هذه البطولة، رفعتم اسم الإمارات عالياً في المنافسة، وقدمتم مثالاً رائعاً بالفوز بلقب البطولة وسط المشاركة العالمية والدولية الكبيرة.وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بما بذله راشد القمزي وتحقيقه لقب البطولة بنجاح ومهارة، بعد أن تفوق منذ الجولة الأولى وحتى الجولة الختامية، ببقائه في صدارة الترتيب العام للبطولة وقال: مع وجود راشد وبقية المتسابقين سيبقى فريق أبوظبي مليئاً بمواهب عديدة وواعدة لها مستقبل حافل في رياضات البحر.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة، أن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ساهم وبشكل كبير في أن يكون للإمارات حضور وانتشار في أغلب الرياضات البحرية، وقال: النادي وبرؤية حكيمة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة النادي، قد ساهم في أن يصل اسم الإمارات إلى كل أنحاء العالم، وذلك بمشاركة فريق أبوظبي في الكثير من البطولات العالمية، وفرض وجوده وحضوره في أغلب المحافل الرياضية العالمية. وحضر اللقاء كل من سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي ومدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتسابقي فريق أبوظبي والطاقم الإداري للفريق.