مهرجان منصور بن زايد يصل «فونتين بلو»

فونتين بلو (الاتحاد)

تنطلق فجر اليوم، فعاليات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «أبوظبي ـ مدريد ـ بروكسل ـ فونتين بلو» للتحدي للقدرة، الذي يقام داخل غابات فونتين بلو بمنطقة تاربس بفرنسا لمدة يومين، برعاية رئيسية من المهرجان العالمي للخيول العربية في نسخته التاسعة، ومواصلة للنجاحات العالمية التي حققها المهرجان على مدار السنوات الماضية، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم».

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وكأس زايد، وكأس الوثبة ستاليونز، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «إيفهرا»، إلى جانب كأس «السباقات المفتوحة» لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وكأس سمو «أم الإمارات» للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وجاءت الرعاية الكريمة من المهرجان لبطولات القدرة انطلاقاً من حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعم سباقات الفروسية عامة والقدرة خاصة على المستوى العالمي، للارتقاء بتلك الرياضة وتوسيع قاعدة سباقاتها جميع أنحاء في العالم.