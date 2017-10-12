3 ميداليات جديدة لـ «السنوكر» في «عربية الماسترز»

دبي (الاتحاد)

فرض منتخبنا للسنوكر سيطرته وتفوقه في مسابقة «الماسترز» بالبطولة العربية للسنوكر، والتي تستضيفها دبي حالياً بمشاركة منتخبات 10 دول عربية، واحتكر جميع ميداليات المسابقة الثلاث، الذهبية والفضية والبرونزية، بحصول لاعبينا على المراكز الثلاثة الأولى، ليرفع منتخبنا رصيده من الميداليات في البطولة إلى 4 ميداليات حتى الآن.

نجح محمد شهاب نجم منتخبنا في التتويج بالميدالية الذهبية لمسابقة «الماسترز» بتغلبه في المباراة النهائية على زميله في المنتخب عيسى السيد بنتيجة 4-2، في حين حصل السيد على الفضية، بينما ذهبت البرونزية للنجم المخضرم محمد الجوكر.

وعلى صعيد منافسات دور الـ 16 من مسابقة الفردي، حيث تأهل لاعبا منتخبنا الجوكر وشهاب إلى دور الثمانية، بعد تغلبه الأول على عبد الرحمن الشامسي 4-2 والثاني على حبيب صباح من البحرين بنتيجة 4-2.

وفاز المصري وائل طلعت على مواطنه محمود الهريدي 4-2 وتخطى محمد إبراهيم لإيهاب أنور 4-1، وعلي حسين على منيب علي من العراق 4-2 والفلسطيني خالد الأسطل على المصري محمد سلامة 4-2، والسعودي عمر العجلاني على مواطنه بدر العسيري 4/&rlm&rlm0، والعراقي علي جليل على عبد الرحمن شاهين من مصر 4/&rlm&rlm2.

ومن المقرر أن يلتقي محمد الجوكر مع المصري وائل طلعت في قمة مباريات دور الثمانية، بينما يواجه بطلنا محمد شهاب العراقي علي جليل، ويلاقي العراقي الأخر علي حسين مع الفلسطيني خالد الأسطل ،بينما يواجه عمر عجلاني محمد إبراهيم.