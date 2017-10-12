عالمية «أم الإمارات» لرماية السيدات تحصد النجاحات

مراكش (الاتحاد)

لم تمنع النجاحات التي حققتها بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، اللجنة المنظمة العليا للبطولة من الإعداد والتحضير للجولة المقبلة بالمغرب، في نسخة 2018، حيث قامت اللجنتين المنظمة العليا والمحلية بزيارة تفقدية لنادي بن جرير، الذي شيدته شركة الفوسفات المغربية، ويعد أحدث وأجمل ميادين العالم وأكثرها تكاملاً، والذي تستعد قيادات الرماية المغربية لافتتاحه بالقرب من مدينة مراكش .

وأبدى اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا، ارتياحاً بالغاً لما شاهدة، وأشاد بالإمكانات والمرافق، التي يتمتع بها النادي، حيث يضم 5 ميادين أولمبية ومقصورة رئيسة رائعة لكبار الشخصيات، أضافه للجمهور لمتابعة المنافسات، كما يضم فندقاً من فئة 5 نجوم به 3 أجنحة ملكية، إلى جانب 40 غرفة مزدوجة ومطعم يتسع لـ 500 شخصاً، وصالة للياقة البدنية وحمام سباحة، فضلاً عن العديد من الألعاب الترفيهية والإلكترونية الحديثة وسط مساحات خضراء شاسعة.

رافق اللواء د. الريسي في هذه الجولة عبد العزيز مسفوي رئيس نادي مراكش للرماية، وأحمد سالم الراشدي نائب الرئيس المساعد للخدمات المصرفية للمؤسسات المجتمعية، رئيس الائتمان للحسابات الاستراتيجية بمصرف أبوظبي الإسلامي، ولؤي حسن النعيم المدير التنفيذي للبطولة، وأحمد الجابري عضو اللجنة المنظمة لجولة العين.

وفي نهاية الجولة التفقدية لنادي بن جرير، أهدى اللواء الريسي درع البطولة إلى عبد العزيز مسفوي رئيس نادي مراكش والمسؤول عن بن جرير للرماية.

كما أشادت نورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، نائبة رئيس اللجنة المنظمة العليا، بما شهدته البطولة من نجاحات بشكل عام وجولة المغرب على وجه الخصوص، وقالت: ما تحقق يعود بالدرجة الأولى إلى رعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، والتي تولي اهتماماً بالغاً بكل ما يهم المرأة ويمكنها من تبوؤ المكانة اللائقة بها في كل المجالات، كما أشادت السويدي بجهود سفارة الدولة لدي المملكة المغربية، وجهود اللجنة المنظمة العليا واللجنة المحلية بمراكش، كما أثنت على كل الجهود التي بذلت في جولات الإمارات ومصر وإيطاليا.

وقال لؤي حسن النعيم المدير التنفيذي للبطولة: لم أكن أتوقع أن تحقق البطولة في عامها الأول كل هذه النجاحات الرائعة، وسيكون ذلك قوة دافعة لكل فريق العمل في المستقبل.

ووجه النعيم الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على رعايتها ودعمها للبطولة، مما كان وراء النجاحات كلها، كما وجه الشكر إلى الاتحاد النسائي العام، بعدما مد يد العون للبطولة وكان وراء تحقيق الحلم، وإلى كافة الهيئات والمؤسسات والشركات التي ساهمت في إنجاح الحدث العالمي الكبير، موجهاً الشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس أبوظبي للإعلام، وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وإلى مصرف أبوظبي الإسلامي، وموانئ أبوظبي، واللولو هايبر ماركت، واتصالات، وإلى كل المؤسسات الإعلامية التي تساهم في نقل الأحداث.