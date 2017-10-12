الأهلي يواجه الشباب في «صراع القمة»

الرياض (د ب أ)

يسعى النادي الأهلي لاقتسام صدارة الدوري السعودي، عندما يواجه الشباب غداً، في الجولة السادسة من الدوري الذي يعود للحياة بعد توقف دام لمدة 12 يوما، بسبب خوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين، استعداداً للمشاركة في كأس العالم بروسيا 2018.

وكان المنتخب السعودي قد تأهل رسمياً للمونديال، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال برصيد 19 نقطة، وخاض مباراتين وديتين أمام جامايكا، حيث فاز 5/&rlm صفر، وأمام غانا، حيث خسر صفر/&rlm 3 استعداداً للمونديال.

ويسعى الأهلي لاستغلال غياب الهلال عن هذه الجولة، بعدما تأجلت مباراته أمام الرائد لمشاركته آسيوياً، من أجل معادلة نقاطه وانتزاع صدارة الدوري بفارق الأهداف، فيما سيسعى الشباب لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل تحسن أوضاعه في جدول ترتيب الأندية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد عشر نقاط، فيما يحتل الشباب المركز التاسع برصيد ست نقاط.