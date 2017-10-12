تفعيل قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية في الملاعب

رضا سليم (دبي)

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي أمس حملة التشجيع الرياضي «التزامكم سعادة»، خلال المؤتمر الصحفي أمس بنادي ضباط شرطة دبي، والخاص بالحملة التوعوية لقانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، الهادفة للتوعية بالتزامات الجمهور الرياضي التي ينص عليهما الفصلان الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وتحدد المادة 17 من القانون المخالفين، فيما تحدد المواد 18 و19 و20 و21 لمعاقبة المشاغبين.

حضر المؤتمر اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة دوري المحترفين، والعميد عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، كما حضره بعض الشخصيات الرياضية في مجلس دبي والأندية، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين بالأندية، والذين شاركوا في إطلاق الحملة، وهم طارق أحمد وأحمد الياسي من النصر وماكيتي ديوب وماجد حسن من شباب الأهلي دبي، وخليفة مبارك وحميد عباس الوصل، وعبد الله علي ومحمود حسن من حتا، وحصة إسماعيل وآلاء أحمد محمد من فريق سيدات الوصل لكرة الطائرة.

ثمن اللواء عبد الله خليفة المري، إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يترجم الاهتمام الكبير لقطاع الرياضة والشباب ومدى الرعاية، والحرص على توفير كل لوازم النجاح والتميز لمسيرة القطاع الرياضي الشبابي، وعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات بين دول العالم.

وأكد أن القانون الاتحادي يوفر كل إجراءات السلامة والرعاية للرياضيين ولمختلف المنشآت والبطولات التي تقام على مستوى الدولة، وفق معايير وضوابط أمنية متطورة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية بأعلى مستوياتها.