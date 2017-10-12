تجربتان لـ «أبيض الشباب» أمام أوزبكستان استعداداً للتصفيات الآسيوية

معتصم عبدالله (دبي)

يعود منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، إلى إقامة تجمعه الداخلي الأخير غداً بمقر اتحاد الكرة في دبي، قبل السفر إلى أوزبكستان الاثنين المقبل، حيث يخوض معسكره الإعدادي الأخير، استعداداً لمشاركته المرتقبة في تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، المقررة خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبل.

ويخوض «أبيض الشباب» تجربتين وديتين أمام مضيفه منتخب أوزبكستان بالعاصمة طشقند، تأهباً للسفر إلى قرغيزستان والتي تحتضن مباريات المجموعة الأولى في التصفيات، حيث يستهل منتخبنا مشواره بلقاء عُمان في الجولة الأولى، فيما ستكون مباراة الجولة الثانية أمام النيبال 4 نوفمبر، والثالثة مع قرغيزستان 6 نوفمبر، على أن يختتم الدور الأول بلقاء البحرين 8 نوفمبر.

وأنهى «أبيض الشباب» تجمعه الداخلي قبل الأخير أمس الأول، بالتعادل السلبي أمام ضيفه منتخب الأردن، والذي يستعد بدوره لخوض التصفيات ضمن المجموعة الخامسة في عُمان، إلى جانب منتخبات إيران وفلسطين وسوريا، وكان المنتخبان تعادلا 1-1 في الودية الأولى الاثنين الماضي على ملعب ذياب عوانه بمقر الاتحاد في دبي.

ومنح الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الصربي درولوفيتش في مباراة أمس الأول، الفرصة لمجموعة من العناصر التي لم تشارك بصورة أساسية في الودية الأولى، وضمت سهيل المطوع في حراسة المرمى إلى جانب ماجد راشد، فهد محمد، محمد إبراهيم، عمر سعيد، راشد سالم، عمر أحمد، خالد البلوشي، علي صالح، سيف السويدي، وخلفان حسن، وشهدت المباراة التي قدم فيها منتخبنا أداءً أفضل عن الودية الأولى تألقاً لافتاً للحارس سهيل المطوع.

من جانبه، طالب سالم اليعقوبي مدير المنتخب بتوفير الدعم الإعلامي المطلوب لأبيض الشباب في ظل اقتراب موعد مشاركته الرسمية في التصفيات، خاصة أن المنتخب الحالي يعد الممثل الوحيد لكرة الإمارات على الصعيد القاري، في أعقاب خروج المنتخب الأول من تصفيات المونديال، والأولمبي من التصفيات الآسيوية، وغياب منتخب الناشئين عن المشاركة القارية في تصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً.

ووعد اليعقوبي بظهور «أبيض الشباب» بحلة جديدة في المشاركة المرتقبة، بعيداً عن نتائجه خلال التجارب الودية في فترات الإعداد الماضية، وأضاف معلقاً على نتائج «الأبيض» الذي فشل في تحقيق الفوز خلال 9 مباريات على التوالي، وقال: تركيز الجهاز الفني أنصب بالأساس على تحضير اللاعبين بصورة جيدة، دون النظر إلى النتائج، وهو ما منحه الفرصة للوصول إلى عناصر التشكيلة الأساسية التي قدمت أداءً جيداً في مباراتي الأردن، مؤكداً على المكتسبات الكبيرة التي حققها المنتخب خلال مبارياته الودية التسع الماضية.

وقال: نتائج المباريات الودية لا تعبر عن المستوى الحقيقي للمنتخب، والمؤكد أن المشاركة الرسمية ستشهد وجهاً مغايراً يساعد «الأبيض» على تحقيق طموحات الصعود للنهائيات في 2018 في طريق المنافسة نحو مونديال الشباب 2019، لافتاً إلى أهمية تحفيز لاعبي «أبيض الشباب» والالتفاف حول المنتخب.

حرص عبد القادر حسن، مدير إدارة العلاقات العامة باتحاد الكرة، على زيارة العاصمة الأوزبكية طقشند، ومدينة بشكيك عاصمة قيرغيزستان على التوالي، للترتيب لإقامة المنتخب الذي يخوض تجربتين وديتين أمام أوزبكستان قبل السفر إلى قيرغيزستان التي تحتضن مباريات المجموعة، ووقف مدير العلاقات بالاتحاد خلال زيارته على جاهزية ملعب دولين في مدينة بشكيك الذي يتسع لنحو 23 ألف مشجع، بجانب مقر إقامة المنتخب، وذلك بهدف توفير كل الاحتياجات المطلوبة للمشاركة المرتقبة.