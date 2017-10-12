مسابقة لاختيار أفضل شعار مكتوب لـ «آسيوية 2019»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مسابقة إلكترونية شاملة لتشجيع عشاق كرة القدم في القارة الصفراء على تقديم مقترحاتهم للشعار المكتوب للبطولة، التي تعد الحدث الكروي الأهم للمنتخبات في قارة آسيا، وتحتضنها الإمارات مطلع عام 2019 للمرة الثانية في تاريخها، بعد بطولة عام 1996.

وتتيح المسابقة لعشاق الساحرة المستديرة اقتراح شعار البطولة باللغة الإنجليزية، بحيث يكون مختصراً، ولا يتجاوز خمس كلمات بحد أقصى، ويعبّر عن دلالات وشغف وعمق ارتباط شعوب القارة بكرة القدم، حيث يحصل صاحب الشعار الأفضل المختار على رحلة شاملة مدفوعة التكاليف للاستمتاع بفعاليات البطولة الكروية الأهم والأغلى للمنتخبات في آسيا، وحضور مباراة الافتتاح في ملعب مدينة زايد الرياضية الشهير بالعاصمة أبوظبي يوم 5 يناير 2019، والحصول على مجموعة من الهدايا والمنتجات التذكارية الحصرية للبطولة.

يذكر أن المشاركة في مسابقة اقتراح الشعار المكتوب لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» مفتوحة لكل أفراد الجهور في القارة الآسيوية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.the-AFC.com، حيث تستمر فترة تلقي المشاركات الجماهيرية وحتى 16 نوفمبر 2017، على أن يتم الإعلان عن الشعار المكتوب الفائز يوم 5 يناير 2018، بالتزامن مع بدء انطلاق العد التنازلي لانطلاق البطولة بعد 100 يوم، ومن المقرر اعتماد استخدام الشعار المكتوب الفائز في المواد التسويقية والترويجية المتصلة بالبطولة.