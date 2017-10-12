اتحاد كلباء ودبا الحصن في مباراة «الضيف الثقيل»

فيصل النقبي ( الفجيرة )

تبدأ في الساعة الخامسة مساء اليوم، الجولة الرابعة لتصفيات تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بإقامة 3 لقاءات ضمن المجموعة الثانية، حيث يحل اتحاد كلباء متصدر المجموعة، برصيد 9 نقاط، ضيفاً ثقيلاً على دبا الحصن، باستاد دبا الحصن، ويستضيف بني ياس وصيف المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن خورفكان، فريق العربي في الشامخة، ويتقابل رأس الخيمة مع ضيفه خورفكان في اللقاء الثالث بملعب الخيماوي

وفي اللقاء الأول، يتطلع «النمور» إلى الاستمرار في صدارة المجموعة الثانية، عبر بوابة دبا الحصن المتعطش لفوزه الأول في المسابقة، ويتصدر اتحاد كلباء المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 حالات فوز على التوالي على خورفكان وبني ياس والعربي، وسجل 9 أهداف واستقبل مرماه هدفين فقط، وتفوق في اللقاء السابق أمام العربي 4-1، وسجل أهدافه سلطان سيف وعبدالله حسن مراد وشاهين سرور ومنصور محمد عباس، رغم افتقاد الفريق في ذلك اللقاء لأجانبه بسبب الإيقاف، ويستعيد اتحاد كلباء خدمات البرازيلي تياجو سانتوس الذي غاب عن لقاء العربي، بسبب حالة الطرد التي تعرض لها في لقاء بني ياس، وهو إضافة هجومية كبيرة للفريق.

وفي الطرف الآخر، يبحث دبا الحصن عن الفوز الأول الذي غاب في الجولات الثلاث الماضية، ويخلو رصيد الفريق من أي نقطة، خلافاً للعادة، ورغم قرار مجلس الإدارة بتعيين الإيطالي أرينا مديراً فنياً للفريق، وتحسن الأداء نوعاً ما، إلا أنه تلقى خسارة جديدة من خورفكان في الجولة الماضية، ويعول أرينا على هذا اللقاء مع المتصدر لإحداث انطلاقة حقيقية للفريق، قبل بداية الدوري المحك الرئيس لتحقيق طموحات الفريق وأحلامه في الصعود إلى دوري الخليج العربي.

وفي الشامخة، وبعد أن حقق «السماوي» فوزاً صعباً على رأس الخيمة بهدف في الدقيقة 87 عن طريق الفرنسي نوفيلو في الجولة الماضية، يأمل الصربي جوران في أن يحقق الفريق المطلوب من لقاء العربي مساء اليوم، والوصول إلى النقطة التاسعة، والاستفادة في حال وجود أي عرقلة لاتحاد كلباء أمام دبا الحصن، ويبدو الطريق مفروشاً بالورود لرجال «السماوي» في اقتناص النقاط الثلاث فالمنافس العربي لديه نقطة يتيمة، وهو قادم من خسارة ثقيلة أمام المتصدر، وتبدو صفوف بني ياس مكتملة خاصة مع دخول الأجنبي الجديد في «فورمة» المباريات، بعد مشاركته الأولى بصفوف الفريق في لقاء رأس الخيمة،

وفي رأس الخيمة، فالمواجهة ستكون ساخنة بين رأس الخيمة وخورفكان، لتقارب مستويات الفريقين وكذلك مراكزهما، ويحتل رأس الخيمة المركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما يأتي خورفكان في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف أمام بني ياس.

وتعتبر المواجهة فرصة مهمة للفريقين لتعزيز نتائجهما الإيجابية في المسابقة، ورغم خسارة الخيماوي الأخيرة أمام بني ياس، إلا أن الفريق قدم مباراة كبيرة، وخسر في الدقائق الأخيرة، وهو يقدم مستويات جيدة في كل المباريات التي خاضها، وهذا ينطبق أيضاً على خورفكان الذي تعرض لخسارة قاسية في افتتاح التصفيات أمام اتحاد كلباء، لكنه عاد إلى ركب المنتصرين، بفوز على العربي 3-1 ودبا الحصن بهدف ثمين سجله سلطان الشحي في الدقيقة 81، ليقبض خورفكان على النقطة السادسة، ويستعيد الفريق جهود الأردني منذر أبو عمارة العائد من المشاركة مع المنتخب الأردني الشقيق.