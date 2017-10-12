سو يعود إلى دورينا بعد غياب 512 يوماً

منير رحومة (دبي)

بعد انتهاء فترة إعارته إلى فنربخشه خلال الموسم الماضي، وعدم الاتفاق حول صفقة انتقاله بشكل نهائي بين إدارة شباب الأهلي دبي، والنادي التركي، يعود السنغالي موسى سو إلى الظهور في ملاعبنا من جديد، بعد غياب 512 يوماً، حيث إن آخر مباراة له في كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الجزيرة في 20 مايو 2016، وسجل خلالها ثنائية.

وبعد ارتدائه قميص الأهلي سابقاً موسم 2015/ 2016، ومشاركته في 33 مباراة، سجل خلالها 20 هدفاً، يعود الدولي السنغالي إلى دورينا، بعد أن تم قيده في قائمة الكيان الرياضي الجديد بدلاً من الأرجنتيني توماس دي فينسينتي، ليشكل بذلك مع مواطنه ماكيتي ديوب والمالدوفي لوفانور هنريكي «مثلث الرعب» في الهجوم، وسيكون مصدر خطر كبير لدفاعات المنافسين، نظراً للإمكانيات الكبيرة لهؤلاء اللاعبين.

وانتظم موسى سوى مع زملائه في التدريبات، بعد سفره الأسبوع الماضي إلى السنغالي للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم، حيث يستعد للعودة إلى أجواء الكرة الإماراتية، انطلاقاً من مباراة فريقه مع الإمارات غداً، وذلك بعد أن اختاره المدرب كوزمين، ليدعم الفريق بخبرته وتجربته في الملاعب الأوروبية، وتقديم الإضافة المرجوة في بقية مشوار سباق الدوري.

ويذكر أن موسى سو لعب الموسم الماضي 30 مباراة مع فنربخشه، وسجل 12 هدفاً، حيث يملك شعبية كبيرة، الأمر الذي جعل إدارة النادي التركي تقدم العديد من العروض لضمه بشكل نهائي، إلا أن العروض لم ترضي مسؤولي شباب الأهلي دبي.

ويعول «الفرسان الثلاثة» على اكتمال صفوف الأجانب الأربعة، ووجود نخبة من اللاعبين أصحاب الخبرة والتجربة الكبيرتين، من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام الإمارات، وطي صفحتي الخسارة والتعادل أمام العين والشارقة في آخر لقاءين خاضهما الفريق بالدوري وكأس الخليج العربي، أملاً في الحفاظ على حظوظ المنافسة على لقب الدوري.