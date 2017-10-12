زوران: الوقت لا يسمح بإهدار النقاط

عبد الله عامر (العين)

أكد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، أن «الزعيم» يطمح إلى مواصلة الانتصارات، عندما يلتقي عجمان مساء غدٍ، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، موضحاً أن «عجمان» منافس قوي، ويخوض المباراة على أرضه، مما يزيد من صعوبتها، بوجود عدد من اللاعبين المهاريين، ولكن «الزعيم» يعرف ماذا يريد، وهدفه بكل تأكيد الحصول على النقاط الثلاث.

واعترف زوران بأنه لم يقد «البنفسج» في الفترة الأخيرة، إلا أن الجهاز المعاون نفذ المطلوب، بما في ذلك التركيز على سرعة مهاجمي المنافس، وهو ما يجب عليهم الحذر منه، لأن إيقاف اللاعبين السريعين لا يتم إلا عند السيطرة على الكرة، في أغلب الأوقات، مشيراً إلى أن «البنفسج» جاهز لخوض اللقاء.

وشدد زوران على أن الاستعدادات لمواجهة المنافسين لا تختلف، وليس هناك فارق بين الهلال وعجمان، وأوضح أن ثقافة التعامل مع المباريات، ربما تكون مهمة بالنسبة للاعبين، ويجب عليهم بذل الجهد المضاعف، من أجل حصد النقاط الثلاث، لأن الوقت لا يسمح لإهدارها وارتكاب الأخطاء، والدوري عبارة عن 22 مباراة، لقلة عدد الفرق، ولهذا يجب التركيز في كل مباراة.

وعن الغيابات، قال زوران: «إن عمر عبد الرحمن لن يشارك للإصابة، مع احتمال الدفع بالمهاجم ماركوس بيرج على الرغم من مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتين»، مشيراً إلى عدم جاهزية دياكيه من الناحية البدنية، وأن مشاركته تبدأ مع الرديف.