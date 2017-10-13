مراد المصري (حتا)

«مطاردة الفوز الأول».. الطموح المشترك بين حتا والشارقة، حينما يلتقيان اليوم، بعدما تعرض «الإعصار» لثلاث خسائر متتالية منذ انطلاق دوري الخليج العربي، فيما حصد «الملك» نقطة يتيمة من تعادل وخسارتين، علماً أن الفريقين سجلا هدفاً واحداً فقط إلى الآن، بقدم برازيلية، عبر روزا لحتا، وفاندير للشارقة.

وتحمل المباراة ترقباً خاصاً، نظراً لظهور الفريقين بصورة متجددة، عما كان عليه الوضع قبل توقف الدوري، خلال «أيام الفيفا»، حيث يعود حتا بقيادة مدرب جديد هذه المرة، هو السوري نزار محروس الذي عوض المقدوني جوجيكا، إلى جانب احتمال كبير بمشاركة البرازيلي فرناندو جابريل للمرة الأولى في صفوف «الإعصار»، بعد أن غاب عن جميع مباريات الدوري الماضية، ومحاولات لتجهيز السوري عمرو الميداني الغائب أيضاً منذ بداية الموسم بداعي الإصابة، فيما يخوض «الملك» بصفوف مكتملة أيضاً بوجود الرباعي الأجنبي على خط الانطلاق منذ الدقيقة الأولى، على عكس آخر مباراة أمام الوصل، حينما التحق البرازيلي ويلتون في الساعات الأخيرة قبل المباراة، وشارك بديلاً، حيث سيكون أساسياً أمام حتا، وبذلك فإن المباراة سوف تكون على موعد مع «الفرسان الأربعة»، في الظهور الأول منذ البداية، وهم فرناندو جابريل وعمرو الميداني والمدرب نزار محروس مع حتا، وويلتون مع الشارقة.

روزا

المسؤولية المضاعفة