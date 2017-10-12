«صراع القمة» بـ «القوة 155»

معتصم عبدالله (دبي)

أرقام ومفارقات تغلف «القمة الجماهيرية»، بين الوصل وضيفه الوحدة مساء اليوم، على ملعب «زعبيل» في كبرى مواجهات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، والتي تجمع ما بين «الإمبراطور» الوصيف الحالي، برصيد نقاطه السبع من فوزين وتعادل، و«أصحاب السعادة» المتربع على قمة الترتيب بـ9 نقاط من ثلاثة انتصارات على التوالي، حيث يبرز أولاً تنافس الفريقين على «خطب ود» التربع على الصدارة، والذي تكفله النقاط الثلاث للفائز.

وتتجه الأنظار في مباراة الليلة، إلى الحوار الهجومي الخاص والأقوى الذي يجمع البرازيلي فابيو ليما «ورقة الفهود الرابحة»، والأرجنتيني تيجالي «أفضل هداف أجنبي للوحدة»، بعد أن تكفل الثنائي بتسجيل 155 هدفاً لفريقيهما في الدوري، بمعدل 90 هدفاً لتيجالي على مدار خمسة مواسم، منذ ظهور الأول بقميص «العنابي» في 2013- 2014، و65 هدفاً للبرازيلي ليما على مدار أربعة مواسم منذ وجوده الأول موسم 2014- 2015، ويملك الأخير أربعة أهداف في شباك الوحدة مقابل 5 أهداف لتيجالي في مرمى «الأصفر».

ولا تقتصر المتعة المرتقبة في مواجهة اليوم، على القوة الهجومية للفريقين، في ظل وجود الثنائي البرازيلي رونالدو مينديز في مركز الوسط المهاجم لـ«الفهود»، مقابل الجناح المغربي مراد باتنا مع الوحدة، ويتصدر الثنائي مينديز وباتنا قائمة أفضل صناع اللعب في الدوري، خلال الموسم الحالي برصيد ثلاث فرص ترجمت إلى أهداف لكل منهما في الجولات الثلاث الماضية.

وتجمع المباراة اثنين من بين ثلاثة أندية لم تعرف الخسارة في دوري الخليج العربي خلال الموسم الحالي بجانب العين، علاوة على كون الوصل «المستضيف»، والذي حافظ عل سجله خالياً من الخسارة في 15 مباراة على التوالي في الدوري منذ الموسم الماضي، يعد الفريق الوحيد الذي لم يتكبد أي خسارة خلال الموسم الحالي 2017- 2018 في خمس مباريات على صعيد الدوري وكأس الخليج العربي.