«الإنتاج الصناعي» بمنطقة اليورو يرتفع بقوة في أغسطس

بروكسل (رويترز)

سجل «الإنتاج الصناعي» في منطقة اليورو ارتفاعاً فاق المتوقع وبأسرع وتيرة في تسعة أشهر في أغسطس الماضي، مع زيادة إنتاج السلع الرأسمالية، مثل الآلات بقوة مما ينبئ بنمو جيد في النصف الثاني من العام.

وارتفع إجمالي ناتج الصناعات التحويلية 1.4 بالمئة في أغسطس على أساس شهري و3.8 بالمئة على أساس سنوي، حسبما قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات، وتزيد الأرقام قليلاً على متوسط توقعات خبراء استطلعت رويترز آراءهم التي كانت لزيادة 0.5 بالمئة على أساس شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي. والمعدل السنوي المسجل هو الأعلى منذ نوفمبر 2016.

وجرى تعديل بيانات يوليو بالزيادة إلى 0.3 بالمئة من 0.1 بالمئة عن الشهر السابق وإلى 3.6 بالمئة على أساس سنوي من 3.2 بالمئة في التقديرات الأولية.