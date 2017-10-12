«فيسبوك» تكشف عن خوذة للواقع الافتراضي بكلفة مقبولة

سان خوسيه (أ ف ب)

كشف رئيس «فيسبوك» مارك زاكربرغ عن خوذة «أوكولوس» لاسلكية جديدة للواقع الافتراضي مقبولة السعر بهدف إتاحة هذه التكنولوجيا لعامة الجمهور، وتباع خوذات «أوكولوس غو» بسعر 199 دولاراً، وهي تسوق اعتباراً من مطلع العام المقبل، بحسب ما أعلن مارك زاكربرغ خلال عرض هذه التقنية في سياق المؤتمر السنوي للمطورين في سان خوسيه، في سيليكون فالي.

وقدم مؤسس «فيسبوك» خوذة «أوكولوس غو» على أنها «نقطة توازن» بين تجربة الواقع الافتراضي على الهواتف الذكية، وتلك التي توفرها الحواسيب القوية، وبفضل هذه الخوذة الجديدة، يتسنى للمستخدم التنقل في العالم الحقيقي من دون أن يكون موصولاً بحاسوب، وقال زاكربرغ، «إنها خوذة مستقلة جديدة لا تحتاج إلى وصلها بهاتف أو سلك»، وتلجأ «أوكولوس غو» إلى كاميرات داخلية وأجهزة استشعار لتتبع الحركات التي تنقل إلى العالم الافتراضي.

وتسعى «فيسبوك» إلى تعزيز مكانتها في مجال العالم الافتراضي، بالرغم من النجاح المحدود الذي حققه الجيل الأول من خوذات «أوكولوس ريفت» التي توصل بالحواسيب، وصرح زاكربرغ «لن تكون المهمة بالسهلة، لكن تقنية الواقع الافتراضي ستغير نظرتنا إلى العالم وتحسن حياتنا تحسنا ملحوظا»، ومن شأن هذا النوع الجديد من الخوذات أن يسمح لـ «فيسبوك» بمنافسة «سوني» التي تهيمن على هذه السوق.