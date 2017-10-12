أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع الدولار

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس، مع تراجع الدولار بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن المجلس قلق بشأن انخفاض معدل التضخم.

وارتفع الذهب 0.2 بالمئة في العقود الفورية إلى 1294.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش بعدما كان قد حقق في وقت سابق أفضل مستوياته منذ 27 سبتمبر أيلول عند 1296.43 دولار للأوقية.

وقفز الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 1297.20 دولار للأوقية.

إلى ذلك، قفز اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس بعد مجموعة من البيانات القوية التي عززت التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن عن خطة لتقليص برنامج الحوافز الضخم خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهر الجاري.

وتجاوزت بيانات صناعية من إيطاليا التوقعات بعدما أعلنت ألمانيا بيانات تجارة قوية في الأسبوع الجاري مما يشير إلى انتعاش اقتصادي واسع النطاق في منطقة اليورو على الرغم من تحقيق اليورو نمواً في خانة العشرات هذا العام. كما انحسرت مخاوف سياسية بعدما أحجم إقليم قطالونيا عن إعلان استقلاله رسميا عن إسبانيا مما عزز اليورو. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل الدولار الأميركي عند 1.1878 دولار وسجلت في أحدث قراءة خلال الجلسة ارتفاعا بلغ 0.1 بالمئة إلى 1.1867 دولار.

وارتفع اليورو لخمس جلسات متتالية. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية إلى 92.827، وهو أدنى مستوى منذ 26 سبتمبر.

وانخفض المؤشر 0.2 بالمئة في أحدث قراءة عند 92.882.