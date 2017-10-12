وكالة الطاقة تتوقع توازن سوق النفط العالمية في 2018

لندن (رويترز)
قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس، إن العرض والطلب العالميين على النفط الخام سيتوازنان بدرجة كبيرة العام المقبل بفعل نمو الاستهلاك الذي سيساعد على تآكل تخمة معروض الوقود غير المستخدم المستمرة منذ ثلاث سنوات وسيعوض معظم الزيادة الحادة في الإنتاج.
وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري لسوق النفط إنها مازالت تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام 1.6 مليون برميل يوميا في 2017 ثم تراجعه إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2018. وقالت الوكالة «بالنظر إلى 2018 نرى أن ثلاثة فصول من أربعة ستكون متوازنة تقريبا، وذلك مجددا بافتراض عدم تغير إنتاج أوبك وبناء على أوضاع طقس عادية.
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وقالت الوكالة «ما من شك في أن كبار المنتجين جددوا الالتزام بفعل كل ما يلزم لتعزيز السوق ودعم عملية إعادة التوازن الطويلة. وأضافت «تم تحقيق الكثير صوب إعادة التوازن إلى السوق لكن البناء على هذا النجاح في 2018 سيتطلب انضباطا مستمرا». وقالت الوكالة إنها تتوقع ارتفاع الطلب على إنتاج أوبك من الخام إلى 32.98 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام الحالي، بما يتجاوز إمدادات سبتمبر، وأن يهبط بعد ذلك إلى 31.87 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.
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عند 57.9 مليون برميل يوميا، يكون إجمالي الإنتاج من خارج أوبك أعلى منه قبل عام بواقع 975 ألف برميل يوميا». وزاد إنتاج الخام الأميركي 550 ألف برميل يوميا في يوليو تموز مقارنة مع مستواه قبل عام إلى 9.24 مليون برميل يوميا وهو الأعلى منذ نوفمبر 2015 بدعم معظمه من زيادة إنتاج النفط الصخري. ومن المتوقع أن يكون الإعصار هارفي الذي ضرب الساحل الأميركي على خليج المكسيك أواخر أغسطس آب قد عطل الإنتاج في الشهر ذاته وفي سبتمبر.
لكن وكالة الطاقة الدولية توقعت نمو إنتاج الخام الأميركي 470 ألف برميل يوميا في 2017 و1.1 مليون برميل يوميا في 2018.