«موانئ دبي» تبحث استقطاب استثمارات أجنبية لميناء كوسيدو

دبي (الاتحاد)

التقى سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، مع رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا في «كوسيدو» مؤخراً، وأطلعه على خطط المجموعة لتوسعة عملياتها في ميناء كوسيدو والمجمع اللوجستي.

ودارت المحادثات خلال الاجتماع حول خطة تنمية تهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدومينيكان، وأكد ابن سليم التزام موانئ دبي العالمية بدعم مساعي الحكومة لتعزيز عوامل الجذب الاقتصادي وتنمية اقتصادها من خلال عزم المجموعة وشركائها على توسعة عملياتها هناك، عبر بناء رصيف مياه عميقة آخر بطول 400 متر في «محطة موانئ دبي العالمية- كوسيدو»، إضافة إلى توسعات في المجمع اللوجستي لضمان تحويل الميناء والمنطقة اللوجستية إلى مركز تجاري إقليمي في المستقبل.وكانت موانئ دبي العالمية استثمرت نحو 400 مليون دولار أميركي في أعمالها في «كوسيدو»، حيث قامت بتأسيس مجمع «كوسيدو اللوجستي»، المجمع الأول من نوعه في جمهورية الدومينيكان، وهو مشروع مشترك بين موانئ دبي العالمية ومؤسسة تطوير كوسيدو بدأ العمل به في أكتوبر من عام 2015.وأعلن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، عن اعتزام «موانئ دبي العالمية» توسعة مجمع «كوسيدو اللوجستي» لاستقطاب المزيد من الأعمال وتحويل جمهورية الدومينيكان إلى مركز رئيسي للتجارة العالمية، إضافة إلى بناء رصيف آخر في محطة «موانئ دبي العالمية-كوسيدو» بما يعزز قدراتها التنافسية ويتيح تلبية الطلب المتنامي على خدماتها في المنطقة.

وتقع محطة «موانئ دبي العالمية-كوسيدو» على بعد نحو 30 دقيقة من العاصمة سانتو دومينغو، وبالقرب من المطار الدولي.