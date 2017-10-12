سيولة استباقية تستهدف أسهم التأمين بفعل توقعات النتائج الربعية

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية أداءها الإيجابي خلال جلسة نهاية الأسبوع، مدعومة بمشتريات مؤسساتية وسيولة متدفقة على الأسهم المدرجة بقطاع التأمين بالتزامن، مع توقعات قوية لنتائج الشركات العاملة بقطاع التأمين خلال الربع الثالث، لتواصل مسيرة النمو المسجل في النصف الأول من العام الجاري.

ونجحت الأسهم القيادية في استقطاب سيولة إضافية بفعل الانتعاشة المنتظرة لنتائج شركتي «إعمار» في سوق دبي، و«اتصالات» في سوق أبوظبي، فضلاً عن أسهم القطاع البنكي الذي من التوقع أن تسجل نمواً بواقع 11% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالأرقام المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، نحو 661 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 552.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7842 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 65 شركة مدرجة، ارتفع منها 27 سهماً، فيما تراجعت أسعار 27 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بلغت نسبته 0.24% عند مستوى 4525 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على 85.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 134.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1454 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 12 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.