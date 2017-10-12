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تأسس في 1694 لإدارة الدين والخدمة المصرفية الحكومية

بنك إنجلترا.. ثاني أقدم مصرف مركزي في العالم
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تاريخ النشر: الجمعة 13 أكتوبر 2017

حسونة الطيب (أبوظبي)

في أعقاب ثورة 1688 في المملكة المتحدة، ورغم ازدهار الأعمال التجارية، تميز المال العام بالضعف والنظام النقدي بالتشتت.وتعثرت جهود صاغة الذهب المصرفيين، لتطوير مبادئ أساسية للبنوك، كجهات لتوفير القروض واستقبال الإيداعات، بسبب الإدارة المالية الهشة.

وبدأت تتعالى الأصوات التي تنادي بضرورة إنشاء بنك وطني أو عام، لحشد موارد البلاد، أسوة بنموذج «ويسيل بنك أمستردام» الهولندي.

وبرزت العديد من المقترحات، أفضلها لرائد الأعمال وليام باترسون، الذي طالب الناس بضرورة الاستثمار في مشروع جديد.

وتمخض عن الاستجابة السريعة، جمع نحو 1.2 مليون جنيه أسترليني، التي كانت بمثابة رأس المال المبدئي لبنك إنجلترا.

وتم إقراض المبلغ للحكومة مقابل وثيقة ملكية، صدر بموجبها قرار إنشاء البنك في 27 يوليو 1694. ... المزيد
     
 

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