«رؤية 2030» تشعل سباق التحول الرقمي في السعودية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حظي أسبوع جيتكس للتقنية 2017، الذي اختتم أعماله أمس في دبي، بمشاركة قوية من العديد من الوزارات والشركات السعودية التي تسارع الخطى نحو تبنى الحلول التقنية، لمواكبة رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الرقمي الوطنية، وتحقيق الهدف المتمثل بزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى تريليون ريال بحلول عام 2030.

وأكد مسؤولو جهات سعودية مشاركة، أن التحول الرقمي يشكل محوراً رئيساً من أهداف رؤية المملكة 2030، الأمر الذي حفز جميع الوزارات والجهات في القطاعين العام والخاص للعمل بوتيرة أسرع، من أجل مواكبة هذا التحول.

وشاركت 32 شركة وطنية سعودية متخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية»، فضلاً عن مشاركة العديد من الجهات والمؤسسات الأخرى بأجنحة مستقلة، مثل وزارة الداخلية السعودية ووزارة العدل.وأفادت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن المشاركة الواسعة من الشركات السعودية، والتي تعد المشاركة الرابعة من نوعها للجناح السعودي في المعرض، جاءت استجابةً للارتفاع الذي سجلته صادرات القطاع ذات التقنية العالية في المملكة، حيث أعلى ارتفاعًا لها في عام 2016، مقارنةً مع ما حققته منذ عام 2012، ويعود ذلك إلى ارتفاع أداء الصادرات الوطنية خلال الفترة، حيث شكل ارتفاعها نسبة 14.2% منذ عام 2012، الأمر الذي يعكس الأثر الملحوظ على ارتفاع صادرات المملكة في القطاع التقني. وقالت الهيئة: «إن معرض جيتكس للتقنية يعد ثالث أكبر معرض تقني في العالم، إذ يزور المعرض ما يقارب 146 ألف زائر سنوياً من المهتمين والمختصين في مجال التقنية والاتصالات، والذين يمثلون أكثر من 144 دولة حول العالم، ويتميز المعرض بكونه منصة لعرض آخر الحلول وأحدث التقنيات التي توصل إليها المتخصّصون في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدد من القطاعات التقنية».

وأحرزت المملكة العربية السعودية تقدّماً ملحوظًا في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، حيث انتقلت من المركز (90) في عام 2004 لتحتل المركز (36) في عام 2014، إذ ساهمت بعض الخدمات الإلكترونية في تقدّم هذا المؤشر، مثل خدمات التوظيف والبحث عن فرص عمل، والتعلّم الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمات المرور والجوازات، وإصدار السجلات التجارية.