«أبوظبي للتوزيع» توقع اتفاقية مع مؤسسة زايد للرعاية الإنسانيّة



تاريخ النشر: الجمعة 13 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) قدمت شركة أبوظبي للتوزيع، إحدى شركات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، عرضاً حياً ومباشراً يوضح الإجراءات الخاصة التي أدخلتها لتقديم خدماتها لمتعامليها من أصحاب الهمم وذلك من خلال مشاركتها ضمن جناح الهيئة في فعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا الذي اختتم أعماله أمس في دبي. وفي السياق ذاته، قامت الشركة بإبرام مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد للرعاية الإنسانيّة بشأن التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة في الخدمات التي يمكن توفيرها لفئات أصحاب الهمم، وتم البدء فعلياً بتدريب عدد 14 من موظفي مركز الاتصال وممثلي خدمة المتعاملين التابعين لشركة أبوظبي للتوزيع للتحدث بلغة الإشارة مما يعكس اهتمام الشركة بتوفير أفضل الخدمات لمتعامليها والتي تتلاءم مع متطلبات وظروف كل فئة منهم وتحقيق استراتيجية الشركة بهدف إسعاد المتعاملين من خلال الوصول اليهم بالخدمة التي تلبي احتياجاتهم ووضع الخدمة في متناول الجميع وتسهيل إجراءاتها. ووقع مذكرة التفاهم عن الشركة سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، وعن مؤسسة زايد العليا لرعاية الإنسانية عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام بالإنابة. وقال سعيد محمد السويدي إن هذه الإجراءات تأتي في: «إطار جهودنا لعكس صورة عن الشركة تبين أنها ليست جهة خدمية فقط وإنما مؤسسة تتفاعل مع المجتمع وتطلعات ورغبات أفراده المتباينة الأمر الذي يصب في دعم توجيهات قيادتنا لتحقيق السعادة لكافة مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها».