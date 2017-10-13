«قضاء أبوظبي» تقدم منظومة إلكترونية متكاملة لعملائها

فهد الأميري (دبي)

تقدم منظومة الربط الإلكتروني في دائرة القضاء بأبوظبي برعاية حكومة أبوظبي الرقمية خدمات وتسهيلات عدة للمواطن، توفر عليه الوقت والكثير من الجهد وتحقق له إنجاز خدماته التي يريدها بطريقة مثالية، مثل خدمات لمتعلقة بمعاملات النيابة العامة، وعقد القران، والتعامل عن بعد.وقال خليفة البلوشي موظف بإدارة تقنية المعلومات رئيس وحدة الجودة والاختبار، لـ«الاتحاد» في ختام مشاركة الدائرة في معرض «جيتكس2017» بدبي أمس: «إن منظومة حكومة أبوظبي الرقمية، تعتبر منظومة خاصة بتبادل الوثائق الحكومية، مثل جواز السفر وخلاصة القيد وملكية الأراضي وفواتير المياه والكهرباء والرخص التجارية، مشيراً إلى أن الفكرة تهدف إلى خدمة المراجعين فبدلا من أن نطلب من المراجعين أن يراجعوا البلدية لإحضار وثيقة ورقية لاستكمال معاملاتهم، يسمح للموظف بالوصول إلكترونياً لمصدر الوثيقة المطلوبة والحصول على البيانات التي تحتاجها دائرة القضاء. وقال: كما يُمكن هذا النظام وكلاء النيابة من الدخول إلى النظام واستخرج الوثائق التي نطلبها منهم، أو أوراق معينة لاستيفاء التحقيق في قضية، ما يوفر عليهم الوقت والجهد مشيراً إلى أن مثل هذه الخدمات كانت تتم سابقاً عن طريق مخاطبة أكثر من جهة بخصوص قضية واحدة وقد يأتي الرد بعد أسابيع عدة أو شهر نتيجة الإجراء الورقي التقليدي الذي يستغرق وقتاً طويلا، وتمكن هذه الخدمة المستخدم من تطبيق خاصية إلغاء بعض الوظائف مثل وظيفة تدقيق البيانات للحصول عليها من المصدر مباشرة إلكترونياً».

وأشار البلوشي إلى خاصية أخرى تطبق في دائرة القضاء بأبوظبي منذ ثلاثة أعوام وهي عقد القران إلكترونياً بوساطة «الآيباد»، موضحاً أن كل»مأذون»معه جهاز» آيباد» يتصل به لعقد قران بعد تحديد الوقت والمكان، حيث يتوجه للمكان المحدد ويطلب من الأطراف الزوج والزوجة والشهود بطاقة الهوية أو الرقم الموحد، ويتم التوقيع على البيانات إلكترونياً، ومعظم البيانات تدخل عن طريق قارئ الهوية أو عن طريق الرقم الموحد، وقد ساهمت هذه الخدمة في سرعة إنجاز الإجراءات وعدم تكدس الأوراق فكل المعاملات تدفع رسومها إلكترونياً عن طريق بطاقة «الفيزا» حيث تتحول الرسوم مباشرة إلى إيرادات دائرة القضاء» وقال البلوشي:«إن الدائرة تتولى ربط عقد الزواج مع «أبوظبي للإسكان»، في حال أراد الزوج أن يتقدم بطلب للحصول على أرض أو منحة سكنية، حيث يرسل إشعار طلب سكن بوساطة الزوج بناء على عقد القران الذي تم إبرامه إلى هيئة أبوظبي للإسكان.

من جانبه، أشار عبد العزيز التميمي مدقق إجراءات في الدائرة إلى أن الدائرة تقدم خدمة جديدة وهي»قيد التعامل الإلكتروني عن بُعد» من خلال موقع دائرة القضاء، حيث يسجل المتعامل اسمه و «الرقم السري»الخاص به، ويقيد قضية الشق المدني الخاصة به، ويدفع الرسوم عن طريق الموقع الإلكتروني، ما وفر عليه عناء الحضور للدائرة وتسجيل القضية وانتظار دوره، حيث أصبح يقوم بعد تسجيل الدعوة إلكترونياً من أي مكان ومن ثم الحضور مباشرة عند القاضي، الأمر الذي مكنه من الاطلاع على ملف الدعوة ومحاضر الجلسات والأحكام».

وأوضح أن أهمية هذه الخدمة الإلكترونية تكمن في توفير الوقت والجهد على المتعاملين، حيث من خلال الموقع الإلكتروني يتمكن مراجعة أوراقه واستكمال ما ينقص منها، ومعرفة إذا كان هناك خطأ ما في أوراقه، إذ يمكنه عن طريق حسابه فتح الطلبات الخاصة التأكد من استكمال البيانات المتعلقة بجميع طلباته التي قدمها للمحكمة المدنية، وأيضاً رؤية ملاحظات التعديل مفصلة.