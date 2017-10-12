«أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات» يستعرض مبادرة «الحكومة المتكاملة»

دبي (الاتحاد)

استعرض مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات المرحلة الأولى من «مبادرة الحكومة المتكاملة»، لإنشاء منظومة عمل تمكن الجهات الحكومية من توفير خدمات متميزة لمتعامليها.

ويتماشى إطلاق مبادرة الحكومة المتكاملة مع مفاهيم التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم على جميع الأصعدة، وضمن مساعي حكومة أبوظبي لتوفير خدمات وتجارب متميزة لإسعاد المتعاملين من خلال تحسين وتسهيل الخدمات والإجراءات.

وتم استعراض المبادرة أمس في ختام معرض جيتكس 2017 خلال زيارة عدد من القيادات الحكومية، وكان من بين الزائرين كل من معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وعضو بالمجلس التنفيذي، الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام مياه وكهرباء أبوظبي، فهد مطر النيادي مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

وتم البدء بالمرحلة الأولى من مبادرة الحكومة المتكاملة بالتعاون مع كل من دائرة التعليم والمعرفة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة أبوظبي للإسكان، وشرطة أبوظبي، ودائرة القضاء، ودائرة الثقافة والسياحة، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة النقل، ودائرة المالية، وهيئة البيئة، ودائرة الصحة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وذلك لإنشاء منظومة عمل تمكن الجهات الحكومية من تبادل بيانات الوثائق الحكومية رقمياً وعبر قنوات آمنة حيث إنها تسهم في تبسيط إجراءات 500 خدمة حكومية تقدم 5 ملايين معاملة سنوياً.