«أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات» يستعرض مبادرة «الحكومة المتكاملة»

دبي (الاتحاد)
استعرض مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات المرحلة الأولى من «مبادرة الحكومة المتكاملة»، لإنشاء منظومة عمل تمكن الجهات الحكومية من توفير خدمات متميزة لمتعامليها.
ويتماشى إطلاق مبادرة الحكومة المتكاملة مع مفاهيم التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم على جميع الأصعدة، وضمن مساعي حكومة أبوظبي لتوفير خدمات وتجارب متميزة لإسعاد المتعاملين من خلال تحسين وتسهيل الخدمات والإجراءات.
|
وتم البدء بالمرحلة الأولى من مبادرة الحكومة المتكاملة بالتعاون مع كل من دائرة التعليم والمعرفة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة أبوظبي للإسكان، وشرطة أبوظبي، ودائرة القضاء، ودائرة الثقافة والسياحة، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة النقل، ودائرة المالية، وهيئة البيئة، ودائرة الصحة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وذلك لإنشاء منظومة عمل تمكن الجهات الحكومية من تبادل بيانات الوثائق الحكومية رقمياً وعبر قنوات آمنة حيث إنها تسهم في تبسيط إجراءات 500 خدمة حكومية تقدم 5 ملايين معاملة سنوياً.
|