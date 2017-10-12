«البلديات» تطرح 30 مشروعاً استثمارياً جديداً للقطاع الخاص

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت دوائر وجهات حكومية في أبوظبي، عن عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة التي سيتم تنفيذها عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها 30 مشروعاً استثمارياً جديداً كشفت عنها بلديات أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

وخلال منتدى أبوظبي للأعمال الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخراً، طرحت دائرة التخطيط العمراني والبلديات 13 مشروعاً استثمارياً جديداً بأبوظبي أمام القطاع الخاص، فيما طرحت بلدية مدينة العين 11 مشروعاً، منها 9 مشاريع تصل قيمة تطويرها إلى 182.4 مليون درهم، واستعرضت بلدية الظفرة 6 مشاريع متنوعة.

وأوضحت دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن 8 مشاريع أسواق مجتمعية تم توقيع عقودها العام الحالي، و8 مشاريع أخرى تم توقيع عقودها خلال عامي 2016 و2017.

واستعرضت دائرة الصحة خطة القدرة الرئيسة لهيئة الصحة - أبوظبي، فيما كشفت دائرة التعليم والمعرفة عن مشاريع الاستثمار في المدارس الخاصة، والتي شملت 3 مناطق، فيما كشفت دائرة الثقافة والسياحة عن مشاريع تطوير جزيرة ياس.