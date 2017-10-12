المرأة تواصل زيادة نسبة مشاركتها في وظائف النفط والغاز

أبوظبي (الاتحاد)

قال عدد من القادة البارزين في قطاع النفط والغاز، إن المرأة تحقق زيادة مستمرة في نسبة مشاركتها في كل وظائف قطاع النفط والغاز، في ظل الزيادة من المهنيات الباحثات عن وظائف فنية وعلمية في هذا القطاع من الجيل القادم.

وأشار قادة القطاع الذين من المقرر أن يشاركوا في مؤتمر «المرأة في الصناعة»، المنتظر انعقاده على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في العاصمة الإماراتية نوفمبر المقبل، إلى أن هناك عدداً متزايداً من النساء «يسعى إلى إيجاد فرص في المجالات التقنية»، على الرغم من أنهنّ يحظين بتمثيل جيد في أدوار إدارة الأعمال والشؤون الإدارية في الشركات.

ويُتوقع أن يشارك أكثر من 200 مندوب في مؤتمر «المرأة في الصناعة»، في إطار فعاليات أديبك، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، من13 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويُعتبر أحد أبرز فعاليات النفط والغاز في العالم، والأكبر من نوعه في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المقرّر أن يشهد المؤتمر المرتقب على مدى يوم كامل في 16 نوفمبر، نقاشات وحوارات تتركز حول سبل تعزيز التنوّع المهني واندماج المرأة في قطاع النفط والغاز العالمي.