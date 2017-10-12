صفية المنصوري.. «أستاذة» في صنع الكنافة

هناء الحمادي (الشارقة)

تميزت المرأة الإماراتية في صنع الحلويات الشرقية والغربية وباتت تنافس بابتكار أفكار جديدة في الإعداد والتزيين، مثل صفية المنصوري، الحاصلة على رخصة اعتماد من الدائرة الاقتصادية في الشارقة، والتي بدأ تعلقها بالطبخ من أيام المدرسة في حصة «التربية الأسرية»، بدعم من معلمتها التي ساندتها وصقلت موهبتها في الطبخ. ولم يتوقف هذا الشغف بل انطلق عام 2011 من خلال مشروع «qarmasha.sweets»، الذي تروج له في حساب على موقع «إنستغرام»، ويحمل طابعها المميز في صناعة الحلويات بلمسات حديثة ما أدى إلى استمالة زبائن كُثر خاصة من الراغبات في تنظيم الأعراس والمناسبات.

وفي جو من التنافس فضلت المنصوري أن تكون متميزة بحلوياتها من حيث التنسيق والطعم والنكهة، فأبدعت في صنع الكنافة، وتقول «منذ البداية كنت أحب صنع الكنافة لكن كل محاولاتي باءت بالفشل، إلا أنني وفي أعماق نفسي أصررت على تعلم طريقة إعدادها بدقة، وبعد محاولات عدة تكلل العمل بالنجاح، واستطعت أن أتميز في إعداد الكنافة، وكان رأي الأهل والصديقات لمصلحتي، فقد أثنوا عليها كثيرا، منهم من لقبني بأستاذة الكنافة»، مشيرة إلى أنها لم تكتف بذلك، بل استطاعت التفنن في إعداد «البسبوسة» بأشكال ونكهات مختلفة.

وعما يميز أطباقها، تقول إنها تمتاز بالمذاق «المقرمش»، وهو ما يجسده اسم مشروعها «قرمشة للحلويات»، فضلا عن أناقة تقديم المنتجات على هيئة توزيعات تناسب الحفلات وأعياد الميلاد.